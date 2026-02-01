В Израиле обсудили готовность военных к любым событиям в регионе

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 фев - РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац обсудил с начальником генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эялем Замиром готовность израильских военных к любым сценариям в регионе на фоне возможной эскалации вокруг Ирана, сообщила в воскресенье пресс-служба израильского оборонного ведомства.
Ранее в воскресенье израильская гостелерадиокомпания Kan сообщила, что в конце недели Замир провел встречи с высокопоставленными американскими чиновниками в Вашингтоне "в контексте подготовки США к нападению на Иран". По утверждению государственного вещателя, Израиль и Соединенные Штаты "действуют в полной координации", еврейское государство рассчитывает получить от США "заблаговременное предупреждение в случае решения об атаке".
"Министр обороны Исраэль Кац в настоящее время проводит рабочее совещание с начальником генерального штаба Армии обороны Израиля, генерал-лейтенантом Эялем Замиром. После серии встреч, недавно проведенных начальником генерального штаба в Соединенных Штатах, они обсуждают, среди прочего, оценку региональной ситуации и оперативную готовность Армии обороны Израиля к любому возможному сценарию", - сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, и выразил надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer). Он заявил, что "следующая атака будет еще хуже", и призвал "не дать этому случиться".