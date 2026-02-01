Рейтинг@Mail.ru
Восемь ближневосточных стран обвинили Израиль в нарушении плана по Газе - РИА Новости, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:12 01.02.2026 (обновлено: 14:32 01.02.2026)
https://ria.ru/20260201/izrail-2071539393.html
Восемь ближневосточных стран обвинили Израиль в нарушении плана по Газе
Восемь ближневосточных стран обвинили Израиль в нарушении плана по Газе - РИА Новости, 01.02.2026
Восемь ближневосточных стран обвинили Израиль в нарушении плана по Газе
Восемь стран Ближнего Востока обвинили Израиль в нарушении мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе, говорится в... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T13:12:00+03:00
2026-02-01T14:32:00+03:00
в мире
ближний восток
израиль
восток
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045673838_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_991a8b57063ba0757ce217d9781c3bdb.jpg
https://ria.ru/20260131/izrail-2071421411.html
https://ria.ru/20260201/turtsija-2071485612.html
ближний восток
израиль
восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045673838_0:54:2522:1945_1920x0_80_0_0_aeaa9dc86ca3c8f3a68570adc70e8a90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ближний восток, израиль, восток, дональд трамп
В мире, Ближний Восток, Израиль, Восток, Дональд Трамп
Восемь ближневосточных стран обвинили Израиль в нарушении плана по Газе

На Ближнем Востоке 8 стран обвинили Израиль в нарушении плана Трампа по Газе

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные в районе границы с сектором Газа
Израильские военные в районе границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные в районе границы с сектором Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 1 фев – РИА Новости. Восемь стран Ближнего Востока обвинили Израиль в нарушении мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе, говорится в совместном заявлении, представленном МИД Турции.
"Министры иностранных дел Турецкой Республики, Арабской Республики Египет, Иорданского Хашимитского Королевства, Республики Индонезия, Исламской Республики Пакистан, Государства Катар, Королевства Саудовская Аравия и Объединенных Арабских Эмиратов решительно осуждают неоднократные нарушения Израилем режима прекращения огня в Газе, которые привели к гибели и ранениям более тысячи палестинцев", - говорится в заявлении.
На месте израильского авиаудара по Газе. 31 января 2026 - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
При ударах Израиля по Газе за день погибли более 20 человек, сообщили СМИ
31 января, 14:16
"Эти действия создают риск эскалации напряженности и подрывают усилия, направленные на укрепление спокойствия и восстановление стабильности, в то время как региональные и международные стороны совместно работают над продвижением второго этапа мирного плана президента Дональда Трампа и осуществлением резолюции 2803 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций", - отмечается в заявлении.
Министры считают, что эти неоднократные нарушения представляют прямую угрозу политическому процессу и препятствуют текущим усилиям по созданию надлежащих условий для перехода к более стабильной фазе в секторе Газа, как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения гуманитарных условий, и подчеркивают необходимость полной приверженности обеспечению успеха второго этапа мирного плана президента Трампа.
Они также призывают все стороны в полной мере выполнять свои обязательства в этот критический период и проявлять максимальную сдержанность, с тем, чтобы сохранить и поддержать режим прекращения огня, воздерживаться от любых действий, которые могут подорвать нынешний процесс, и создать благоприятные условия для продвижения к скорейшему восстановлению и реконструкции, а также для достижения справедливого и прочного мира, основанного на праве палестинского народа на самоопределение и государственность в соответствии с международным правом и соответствующими резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и арабской мирной инициативой.
Разрушения в результате израильских авиаударов в Газе - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
МИД Турции обвинил Израиль в нарушении мирного плана по сектору Газа
Вчера, 00:10
 
В миреБлижний ВостокИзраильВостокДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала