Восемь ближневосточных стран обвинили Израиль в нарушении плана по Газе

Министры считают, что эти неоднократные нарушения представляют прямую угрозу политическому процессу и препятствуют текущим усилиям по созданию надлежащих условий для перехода к более стабильной фазе в секторе Газа, как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения гуманитарных условий, и подчеркивают необходимость полной приверженности обеспечению успеха второго этапа мирного плана президента Трампа.

Они также призывают все стороны в полной мере выполнять свои обязательства в этот критический период и проявлять максимальную сдержанность, с тем, чтобы сохранить и поддержать режим прекращения огня, воздерживаться от любых действий, которые могут подорвать нынешний процесс, и создать благоприятные условия для продвижения к скорейшему восстановлению и реконструкции, а также для достижения справедливого и прочного мира, основанного на праве палестинского народа на самоопределение и государственность в соответствии с международным правом и соответствующими резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и арабской мирной инициативой.