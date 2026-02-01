Восемь ближневосточных стран обвинили Израиль в нарушении плана по Газе

АНКАРА, 1 фев – РИА Новости. Восемь стран Ближнего Востока обвинили Израиль в нарушении мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе, говорится в совместном заявлении, представленном МИД Турции.
"Министры иностранных дел Турецкой Республики, Арабской Республики Египет, Иорданского Хашимитского Королевства, Республики Индонезия, Исламской Республики Пакистан, Государства Катар, Королевства Саудовская Аравия и Объединенных Арабских Эмиратов решительно осуждают неоднократные нарушения Израилем режима прекращения огня в Газе, которые привели к гибели и ранениям более тысячи палестинцев", - говорится в заявлении.
"Эти действия создают риск эскалации напряженности и подрывают усилия, направленные на укрепление спокойствия и восстановление стабильности, в то время как региональные и международные стороны совместно работают над продвижением второго этапа мирного плана президента Дональда Трампа и осуществлением резолюции 2803 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций", - отмечается в заявлении.
Министры считают, что эти неоднократные нарушения представляют прямую угрозу политическому процессу и препятствуют текущим усилиям по созданию надлежащих условий для перехода к более стабильной фазе в секторе Газа, как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения гуманитарных условий, и подчеркивают необходимость полной приверженности обеспечению успеха второго этапа мирного плана президента Трампа.
Они также призывают все стороны в полной мере выполнять свои обязательства в этот критический период и проявлять максимальную сдержанность, с тем, чтобы сохранить и поддержать режим прекращения огня, воздерживаться от любых действий, которые могут подорвать нынешний процесс, и создать благоприятные условия для продвижения к скорейшему восстановлению и реконструкции, а также для достижения справедливого и прочного мира, основанного на праве палестинского народа на самоопределение и государственность в соответствии с международным правом и соответствующими резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и арабской мирной инициативой.