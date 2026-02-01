Рейтинг@Mail.ru
Администрация Трампа сообщила Ирану, что готова к переговорам, пишут СМИ
21:49 01.02.2026 (обновлено: 21:53 01.02.2026)
Администрация Трампа сообщила Ирану, что готова к переговорам, пишут СМИ
Администрация президента США Дональда Трампа сообщила Ирану, что готова к встрече, чтобы обсудить возможную сделку между Вашингтоном и Тегераном, передает... РИА Новости, 01.02.2026
в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп
Администрация Трампа сообщила Ирану, что готова к переговорам, пишут СМИ

Axios: администрация Трампа сообщила Ирану, что готова к переговорам по сделке

© AP Photo / Allison RobbertЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© AP Photo / Allison Robbert
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа сообщила Ирану, что готова к встрече, чтобы обсудить возможную сделку между Вашингтоном и Тегераном, передает портал Axios со ссылкой на высокопоставленного чиновника США.
"Администрация Трампа через несколько каналов передала Ирану, что она открыта к встрече, чтобы провести переговоры по сделке, сказал Axios высокопоставленный американский чиновник", - сообщает портал
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Трамп указал на наличие "самых мощных кораблей" у берегов Ирана
Вчера, 20:32
Как утверждает издание, сотрудники Белого дома говорят, что Трамп еще не принял окончательного решения о нанесении удара по Ирану и по-прежнему открыт для дипломатии.
Ранее Трамп заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, и выразил надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer). Он заявил, что "следующая атака будет еще хуже", и призвал "не дать этому случиться".
Баннер с изображением иранского флага и лозунгом Иран — наша родина, флаг — наша защита на площади Энгелаб в Тегеране - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Иран признал вооруженные силы стран ЕС террористическими организациями
Вчера, 10:12
 
