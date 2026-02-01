https://ria.ru/20260201/iran-2071591511.html
Администрация Трампа сообщила Ирану, что готова к переговорам, пишут СМИ
Администрация Трампа сообщила Ирану, что готова к переговорам, пишут СМИ
Администрация Трампа сообщила Ирану, что готова к переговорам, пишут СМИ
Администрация президента США Дональда Трампа сообщила Ирану, что готова к встрече, чтобы обсудить возможную сделку между Вашингтоном и Тегераном, передает... РИА Новости, 01.02.2026
Администрация Трампа сообщила Ирану, что готова к переговорам, пишут СМИ
Axios: администрация Трампа сообщила Ирану, что готова к переговорам по сделке