Глава МИД Ирана назвал условие для возобновления переговоров с США

ТЕГЕРАН, 1 фев - РИА Новости. Тегеран и Вашингтон могут возобновить переговоры по ядерной сделке, если американская переговорная команда будет следовать тому, что говорит президент США Дональд Трамп, заявил в интервью телеканалу CNN глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
В субботу секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани по завершении визита в Москву, где его принял в Кремле президент РФ Владимир Путин, заявил, что формирование структуры для переговоров Тегерана и Вашингтона по ядерной проблематике продвигается, вопреки искусственно созданной атмосфере медийной войны.
"Я вижу возможность (для проведения - ред.) еще одних переговоров (по ядерной тематике между Ираном и США - ред.), если переговорная команда США будет следовать тому, что говорит президент Трамп. Честная сделка на равных, которая бы подтверждала, что (у Ирана - ред.) нет ядерного оружия", - приводит слова Аракчи сайт телеканала.
Высказывание иранского министра прозвучало на фоне обострения напряженности в регионе Ближнего Востока. Ранее Трамп заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, и выразил надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer). Он заявил, что "следующая атака будет еще хуже", и призвал "не дать этому случиться".