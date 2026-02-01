https://ria.ru/20260201/iran-2071568143.html
В Иране опубликовали имена около трех тысяч погибших во время протестов
В Иране опубликовали имена около трех тысяч погибших во время протестов - РИА Новости, 01.02.2026
В Иране опубликовали имена около трех тысяч погибших во время протестов
01.02.2026
иран
В Иране опубликовали имена около трех тысяч погибших во время протестов
Администрация президента Ирана опубликовала имена 2986 жертв беспорядков
ТЕГЕРАН, 1 фев - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан распорядился опубликовать имена около трех тысяч погибших в ходе недавно прошедших в исламской республике протестов и беспорядков, сообщает администрация президента.
«
"По распоряжению президента... в приложении (к указанному заявлению - ред.) публикуется список данных 2986 человек, (погибших в ходе недавних протестов и беспорядков - ред.)", - приводит текст заявления администрации иранского президента ее официальный сайт.
Как следует из заявления, между официальной статистикой по количеству погибших (3117 человек) и количеством опубликованных имен есть расхождение в 131 имя. Расхождение, утверждается в заявлении, связано с тем, что личность этих людей еще не установлена.