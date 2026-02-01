Рейтинг@Mail.ru
17:09 01.02.2026
В Иране опубликовали имена около трех тысяч погибших во время протестов
В Иране опубликовали имена около трех тысяч погибших во время протестов
в мире, иран, протесты в иране
В мире, Иран, Протесты в Иране
В Иране опубликовали имена около трех тысяч погибших во время протестов

Администрация президента Ирана опубликовала имена 2986 жертв беспорядков

ТЕГЕРАН, 1 фев - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан распорядился опубликовать имена около трех тысяч погибших в ходе недавно прошедших в исламской республике протестов и беспорядков, сообщает администрация президента.
"По распоряжению президента... в приложении (к указанному заявлению - ред.) публикуется список данных 2986 человек, (погибших в ходе недавних протестов и беспорядков - ред.)", - приводит текст заявления администрации иранского президента ее официальный сайт.

Как следует из заявления, между официальной статистикой по количеству погибших (3117 человек) и количеством опубликованных имен есть расхождение в 131 имя. Расхождение, утверждается в заявлении, связано с тем, что личность этих людей еще не установлена.
Верховный лидер Ирана назвал беспорядки в стране попыткой переворота
