В Иране опубликовали имена около трех тысяч погибших во время протестов

ТЕГЕРАН, 1 фев - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан распорядился опубликовать имена около трех тысяч погибших в ходе недавно прошедших в исламской республике протестов и беспорядков, сообщает администрация президента.

"По распоряжению президента... в приложении (к указанному заявлению - ред.) публикуется список данных 2986 человек, (погибших в ходе недавних протестов и беспорядков - ред.)", - приводит текст заявления администрации иранского президента ее официальный сайт .

Как следует из заявления, между официальной статистикой по количеству погибших (3117 человек) и количеством опубликованных имен есть расхождение в 131 имя. Расхождение, утверждается в заявлении, связано с тем, что личность этих людей еще не установлена.