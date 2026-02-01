Рейтинг@Mail.ru
Верховный лидер Ирана рассказал о последствиях, если США развяжут войну - РИА Новости, 01.02.2026
11:33 01.02.2026 (обновлено: 13:35 01.02.2026)
Верховный лидер Ирана рассказал о последствиях, если США развяжут войну
Верховный лидер Ирана рассказал о последствиях, если США развяжут войну - РИА Новости, 01.02.2026
Верховный лидер Ирана рассказал о последствиях, если США развяжут войну
Верховный лидер Ирана заявил, что, если США развяжут войну, в этот раз она примет региональный масштаб. РИА Новости, 01.02.2026
в мире, сша, иран, кайя каллас, аббас аракчи, дональд трамп, евросоюз, ближний восток
В мире, США, Иран, Кайя Каллас, Аббас Аракчи, Дональд Трамп, Евросоюз, Ближний Восток
Верховный лидер Ирана рассказал о последствиях, если США развяжут войну

Хаменеи: если США развяжут войну, она примет региональный масштаб

© AP Photo / Office of the Iranian Supreme LeaderАли Хаменеи
Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
Али Хаменеи. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 1 фев - РИА Новости. Верховный лидер Ирана заявил, что, если США развяжут войну, в этот раз она примет региональный масштаб.
"США должны знать, что, если они развяжут войну, в этот раз война примет региональный масштаб", - сказал Хаменеи, чьи слова приводит агентство Tasnim.
Слова Хаменеи прозвучали на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке. В четверг ЕС ввел санкции против 15 иранских должностных лиц и шести юрлиц. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что союз решил внести иранский КСИР в список террористических организаций. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что ЕС совершает стратегическую ошибку, а генштаб ВС исламской республики - что ответственность за этот шаг полностью ляжет на европейских политиков.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, выразив надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer), заявив, что "следующая атака будет еще хуже", и призвал "не дать этому случиться".
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Иран ответит шокирующим ударом в случае атаки США, заявил глава МИД
31 января, 14:28
 
В миреСШАИранКайя КалласАббас АракчиДональд ТрампЕвросоюзБлижний Восток
 
 
