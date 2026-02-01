Рейтинг@Mail.ru
01.02.2026

Саудовская Аравия не меняла позицию в отношении Ирана, пишут СМИ
00:53 01.02.2026
Саудовская Аравия не меняла позицию в отношении Ирана, пишут СМИ
Саудовская Аравия не меняла позицию в отношении Ирана, пишут СМИ
Саудовская Аравия не меняла позицию в отношении Ирана, пишут СМИ

Вид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Вид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Архивное фото
КАИР, 1 фев - РИА Новости. Саудовская Аравия не меняла позицию в отношении Ирана и нынешней эскалации в регионе и выступает против использования своей территории для каких-либо военных действий против исламской республики, сообщила газета Asharq Al-Awsat со ссылкой на высокопоставленного саудовского чиновника.
Ранее портал Axios писал, что министр обороны Саудовской Аравии принц Халид бин Салман в частном порядке в ходе визита в США заявил, что отказ президента США Дональда Трампа от удара по Ирану добавит исламской республике силы. Портал отметил, что заявление продемонстрировало разворот ранее озвученной позиции Саудовской Аравии, хотя ранее саудовский кронпринц Мухаммед бин Салман в разговоре с Трампом выступил против нанесения ударов по Ирану, выразив беспокойства касательно региональной безопасности.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Замглавы МИД обсудил с послом Саудовской Аравии ситуацию вокруг Ирана
29 января, 18:08
"Сообщения СМИ об изменении позиции королевства в отношении эскалации в регионе не соответствуют действительности. Саудовская Аравия поддерживает усилия, направленные на поиск мирного решения всех спорных вопросов между США и Ираном посредством диалога и дипломатических путей", - сказал газете неназванный саудовский высокопоставленный чиновник.
По его словам, Саудовская Аравия выступает против использования своего воздушного пространства и территории для каких-либо военных действий против Ирана.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, выразив надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer), заявив, что "следующая атака будет ещё хуже", и призвал "не дать этому случиться".
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Саудовский министр заявил, что отказ Трампа от удара по Ирану усилит режим
Вчера, 04:54
 
