Саудовская Аравия не меняла позицию в отношении Ирана, пишут СМИ

"Сообщения СМИ об изменении позиции королевства в отношении эскалации в регионе не соответствуют действительности. Саудовская Аравия поддерживает усилия, направленные на поиск мирного решения всех спорных вопросов между США и Ираном посредством диалога и дипломатических путей", - сказал газете неназванный саудовский высокопоставленный чиновник.