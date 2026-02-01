Рейтинг@Mail.ru
Премьер Катара провел переговоры с главой совета нацбезопасности Ирана - РИА Новости, 01.02.2026
00:37 01.02.2026
Премьер Катара провел переговоры с главой совета нацбезопасности Ирана
Премьер Катара провел переговоры с главой совета нацбезопасности Ирана
Премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани в субботу провел переговоры в Тегеране с секретарем высшего совета национальной безопасности РИА Новости, 01.02.2026
2026
Премьер Катара провел переговоры с главой совета нацбезопасности Ирана

ДОХА, 1 фев - РИА Новости. Премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани в субботу провел переговоры в Тегеране с секретарем высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани относительно усилий по деэскалации в регионе, сообщил катарский МИД в социальной сети Х.
"Премьер-министр, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани провел встречу в Тегеране с секретарем высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, во время которой они обсудили непрекращающиеся усилия по снижению эскалации в регионе", - говорится в публикации.
Аль Тани снова указал на позицию Катара по поддержке всех усилий для снижения напряженности в регионе и поиску мирных решений.
Он отметил, что Катар продолжает координацию с дружественными странами для преодоления конфликтов дипломатическими методами.
Ранее в субботу Лариджани заявил, что формирование структуры для переговоров Тегерана и Вашингтона по ядерной проблематике продвигается, несмотря на искусственно созданную атмосферу медийной войны.
