Парламент Ирака вновь отложил заседание по выборам президента

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Парламент Ирака во второй раз не смог обеспечить кворум для избрания президента республики, назначенное на воскресенье заседание вновь отложено из-за отсутствия договоренности между двумя основными курдскими партиями о едином кандидате, сообщило иракское информационное агентство Парламент Ирака во второй раз не смог обеспечить кворум для избрания президента республики, назначенное на воскресенье заседание вновь отложено из-за отсутствия договоренности между двумя основными курдскими партиями о едином кандидате, сообщило иракское информационное агентство Shafaq news

Первоначально заседание по выборам президента было запланировано на 27 января, но его перенесли на 1 февраля по просьбе курдских партий.

"Парламент Ирака в воскресенье вновь не смог провести заседание по выборам президента республики ввиду отсутствия договоренности между Демократической партией Курдистана (ДПК) и Патриотическим союзом Курдистана (ПСК) по кандидатуре на этот пост", - передает агентство.

Как сообщил агентству осведомленный источник, разногласия существуют не только между между курдскими силами: шиитские и суннитские блоки также не пришли к какому-либо консенсусу по выдвинутым кандидатурам, в итоге кворум на заседании обеспечить не удалось.

Кандидатом от ДПК на пост главы республики выступает исполняющий обязанности главы МИД Фуад Хусейн , от ПСК - экс-министр окружающей среды Низар Амиди. Всего на пост президента претендуют порядка 19 кандидатов.

Согласно поступившему в распоряжение РИА Новости заявлению руководства парламента, сейчас идут консультации с участием глав парламентских блоков о назначении новой даты заседания по выборам президента.

Как сообщило агентство Shafaq news со ссылкой на депутата Ахмеда ад-Дельфи, руководство парламента дало курдским политическим силам еще неделю для выработки общей позиции.

В соответствии с практикой, введенной после американского военного вторжения в Ирак в 2003 году, президентом республики становится представитель курдской общины. Срок президентских полномочий - четыре года, конституция допускает максимум два срока подряд на этом посту.

Согласно иракскому законодательству, парламент избирает главу государства большинством в две трети голосов. Очередные парламентские выборы прошли в Ираке 11 ноября 2025 года. Парламент Ирака на первом заседании в новом составе 29 декабря избрал спикером депутата от партии "Такаддум" ("Прогресс"), видного суннитского политика Хейбата аль-Хальбуси.