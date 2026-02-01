Рейтинг@Mail.ru
Парламент Ирака вновь отложил заседание по выборам президента - РИА Новости, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:37 01.02.2026
https://ria.ru/20260201/irak-2071577859.html
Парламент Ирака вновь отложил заседание по выборам президента
Парламент Ирака вновь отложил заседание по выборам президента - РИА Новости, 01.02.2026
Парламент Ирака вновь отложил заседание по выборам президента
Парламент Ирака во второй раз не смог обеспечить кворум для избрания президента республики, назначенное на воскресенье заседание вновь отложено из-за отсутствия РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T18:37:00+03:00
2026-02-01T18:37:00+03:00
в мире
ирак
фуад хусейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/130498/54/1304985481_0:548:2500:1954_1920x0_80_0_0_d0fbe35b66d777ea80a2d31da7e8fda2.jpg
https://ria.ru/20260201/irak-2071500881.html
https://ria.ru/20260128/irak-2070870184.html
ирак
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/130498/54/1304985481_0:313:2500:2188_1920x0_80_0_0_faf23eea4a784d1fb71e70ae8ab79a3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ирак, фуад хусейн
В мире, Ирак, Фуад Хусейн
Парламент Ирака вновь отложил заседание по выборам президента

Парламент Ирака во второй раз не смог обеспечить кворум для выборов президента

© Fotolia / tashatuvangoФлаг Ирака
Флаг Ирака - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© Fotolia / tashatuvango
Флаг Ирака. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Парламент Ирака во второй раз не смог обеспечить кворум для избрания президента республики, назначенное на воскресенье заседание вновь отложено из-за отсутствия договоренности между двумя основными курдскими партиями о едином кандидате, сообщило иракское информационное агентство Shafaq news.
Первоначально заседание по выборам президента было запланировано на 27 января, но его перенесли на 1 февраля по просьбе курдских партий.
Вид на территорию Белого дома после снегопада в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Назначенный Трампом спецпосланник по Ираку покинул пост, пишут СМИ
Вчера, 04:44
"Парламент Ирака в воскресенье вновь не смог провести заседание по выборам президента республики ввиду отсутствия договоренности между Демократической партией Курдистана (ДПК) и Патриотическим союзом Курдистана (ПСК) по кандидатуре на этот пост", - передает агентство.
Как сообщил агентству осведомленный источник, разногласия существуют не только между между курдскими силами: шиитские и суннитские блоки также не пришли к какому-либо консенсусу по выдвинутым кандидатурам, в итоге кворум на заседании обеспечить не удалось.
Кандидатом от ДПК на пост главы республики выступает исполняющий обязанности главы МИД Фуад Хусейн, от ПСК - экс-министр окружающей среды Низар Амиди. Всего на пост президента претендуют порядка 19 кандидатов.
Согласно поступившему в распоряжение РИА Новости заявлению руководства парламента, сейчас идут консультации с участием глав парламентских блоков о назначении новой даты заседания по выборам президента.
Как сообщило агентство Shafaq news со ссылкой на депутата Ахмеда ад-Дельфи, руководство парламента дало курдским политическим силам еще неделю для выработки общей позиции.
В соответствии с практикой, введенной после американского военного вторжения в Ирак в 2003 году, президентом республики становится представитель курдской общины. Срок президентских полномочий - четыре года, конституция допускает максимум два срока подряд на этом посту.
Согласно иракскому законодательству, парламент избирает главу государства большинством в две трети голосов. Очередные парламентские выборы прошли в Ираке 11 ноября 2025 года. Парламент Ирака на первом заседании в новом составе 29 декабря избрал спикером депутата от партии "Такаддум" ("Прогресс"), видного суннитского политика Хейбата аль-Хальбуси.
Согласно конституции Ирака, после выборов спикера парламента депутаты должны в течение 30 дней утвердить кандидатуру президента республики. Затем президент поручает кандидату от крупнейшего парламентского блока сформировать правительство.
Багдад - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
В Ираке вспыхнули протесты против вмешательства США в дела страны
28 января, 22:34
 
В миреИракФуад Хусейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала