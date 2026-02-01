Рейтинг@Mail.ru
Назначенный Трампом спецпосланник по Ираку покинул пост, пишут СМИ
04:44 01.02.2026
Назначенный Трампом спецпосланник по Ираку покинул пост, пишут СМИ
в мире
ирак
сша
сирия
дональд трамп
нури аль-малики
ирак
сша
сирия
в мире, ирак, сша, сирия, дональд трамп, нури аль-малики
В мире, Ирак, США, Сирия, Дональд Трамп, Нури аль-Малики
Вид на территорию Белого дома после снегопада в Вашингтоне
Вид на территорию Белого дома после снегопада в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Американский предприниматель Марк Савайя, ранее назначенный президентом США Дональдом Трампом на пост специального посланника по Ираку, больше не занимает эту должность, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
В октябре 2025 года Трамп объявил о назначении своего соратника по избирательной кампании Марка Савайи на должность специального посланника по Ираку.
Как отметили агентству два иракских чиновника, Савайя должен был отправиться в Ирак 23 января, чтобы провести встречи с высокопоставленными чиновниками, однако он их внезапно отменил.
"Марк Савайя, ранее назначенный Трампом на пост специального посланника по Ираку,... больше не занимает эту должность", - говорится в сообщении.
По данным агентства, пока неясно, что послужило причиной ухода Савайи и будет ли назначен преемник. Один из источников отметил неправильное управление спецпосланником по Ираку ключевыми ситуациями, включая его неспособность предотвратить переизбрание бывшего премьер-министра Ирака Нури аль-Малики.
По словам неназваного источника и высокопоставленного иракского чиновника, спецпосланник США по Сирии Том Баррак может взять на себя обязанности государственного департамента США по Ираку.
