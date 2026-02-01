Назначенный Трампом спецпосланник по Ираку покинул пост, пишут СМИ

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Американский предприниматель Марк Савайя, ранее назначенный президентом США Дональдом Трампом на пост специального посланника по Ираку, больше не занимает эту должность, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Как отметили агентству два иракских чиновника, Савайя должен был отправиться в Ирак 23 января, чтобы провести встречи с высокопоставленными чиновниками, однако он их внезапно отменил.
"Марк Савайя, ранее назначенный Трампом на пост специального посланника по Ираку,... больше не занимает эту должность", - говорится в сообщении.
По данным агентства, пока неясно, что послужило причиной ухода Савайи и будет ли назначен преемник. Один из источников отметил неправильное управление спецпосланником по Ираку ключевыми ситуациями, включая его неспособность предотвратить переизбрание бывшего премьер-министра Ирака Нури аль-Малики.
Трамп пригрозил Ираку прекращением помощи
28 января, 00:02