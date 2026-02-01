"Интер" обыграл "Кремонезе" в матче Серии А

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. "Интер" на выезде обыграл "Кремонезе" в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча в Кремоне завершилась победой гостей со счетом 2:0. В составе "Интера" мячи забили Лаутаро Мартинес (16) и Петр Зелиньский (31).

На 49-й минуте болельщики бросили петарду в сторону вратаря "Кремонезе" Эмиля Аудеро. Она взорвалась возле его ног, голкипер упал на газон и откатился в сторону ворот. После осмотра врачами Аудеро смог продолжить игру, которая возобновилась спустя три минуты.

"Интер" (55 очков) продлил беспроигрышную серию в чемпионате до 11 игр, один раз сыграв вничью. Команда Кристиана Киву возглавляет турнирную таблицу Серии А. "Кремонезе" (23) не может выиграть в чемпионате на протяжении девяти встреч и идет на 16-м месте.

В следующем туре "Интер" 8 февраля на выезде сыграет против "Сассуоло", "Кремонезе" днем позднее в гостях встретится с "Аталантой".

Результаты других матчей дня:

"Торино" - "Лечче" - 1:0;