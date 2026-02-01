Рейтинг@Mail.ru
"Интер" обыграл "Кремонезе" в матче Серии А
Футбол
 
22:44 01.02.2026
"Интер" обыграл "Кремонезе" в матче Серии А
"Интер" обыграл "Кремонезе" в матче Серии А - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
"Интер" обыграл "Кремонезе" в матче Серии А
"Интер" на выезде обыграл "Кремонезе" в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 01.02.2026
футбол
спорт
пётр зелиньский
эмиль аудеро
лаутаро мартинес
интер
кремонезе
аталанта
спорт, пётр зелиньский, эмиль аудеро, лаутаро мартинес, интер, кремонезе, аталанта, серия а (чемпионат италии по футболу)
Футбол, Спорт, Пётр Зелиньский, Эмиль Аудеро, Лаутаро Мартинес, Интер, Кремонезе, Аталанта, Серия А (чемпионат Италии по футболу)
"Интер" обыграл "Кремонезе" в матче Серии А

Гол Зелиньского помог "Интеру" обыграть "Кремонезе" в матче чемпионата Италии

© Соцсети ФК "Интер"Лаутаро Мартинес
Лаутаро Мартинес - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© Соцсети ФК "Интер"
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. "Интер" на выезде обыграл "Кремонезе" в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Кремоне завершилась победой гостей со счетом 2:0. В составе "Интера" мячи забили Лаутаро Мартинес (16) и Петр Зелиньский (31).
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
01 февраля 2026 • начало в 20:00
Завершен
Кремонезе
0 : 2
Интер М
16‎’‎ • Лаутаро Мартинес
(Федерико Димарко)
31‎’‎ • Петр Зелиньский
(Луис Энрике)
Календарь Турнирная таблица История встреч
На 49-й минуте болельщики бросили петарду в сторону вратаря "Кремонезе" Эмиля Аудеро. Она взорвалась возле его ног, голкипер упал на газон и откатился в сторону ворот. После осмотра врачами Аудеро смог продолжить игру, которая возобновилась спустя три минуты.
"Интер" (55 очков) продлил беспроигрышную серию в чемпионате до 11 игр, один раз сыграв вничью. Команда Кристиана Киву возглавляет турнирную таблицу Серии А. "Кремонезе" (23) не может выиграть в чемпионате на протяжении девяти встреч и идет на 16-м месте.
В следующем туре "Интер" 8 февраля на выезде сыграет против "Сассуоло", "Кремонезе" днем позднее в гостях встретится с "Аталантой".
Полузащитник Ниццы Жереми Бога - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
"Ювентус" арендовал Бога до конца сезона
Вчера, 22:14
Результаты других матчей дня:
"Торино" - "Лечче" - 1:0;
"Комо" - "Аталанта" - 0:0.
 
Футбол Спорт Пётр Зелиньский Эмиль Аудеро Лаутаро Мартинес Интер Кремонезе Аталанта Серия А (чемпионат Италии по футболу)
 
Матч-центр
 
