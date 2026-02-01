Покинувший страну комик-иноагент продолжил зарабатывать в России, пишут СМИ

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Уехавший из России комик Семен Слепаков* продолжил пользоваться услугами отечественных банков и зарабатывать на сберегательных вкладах, пишет Life.
"Так, за три года Слепаков* внес на сберегательные вклады 25,7 миллионов рублей под проценты, на чем заработал почти два миллиона рублей", — говорится в публикации.
В материале отмечается, что после бегства из России и получения израильского гражданства артист продолжил пользоваться услугами отечественных банков.
По данным Life, Слепаков* также ранее выразил готовность отказаться от исполнения политических композиций, чтобы выступить перед российской аудиторией. Издание подчеркнуло, что к концу прошлого года выступления комика подешевели на полтора миллиона рублей из-за отсутствия спроса.
Затем юморист анонсировал свои концерты за границей. В январе 2023 года он позволил себе высмеять российских патриотов в песне "Колыбельная". Спустя три месяца комика внесли в реестр физлиц-иноагентов.
*Включен Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории России.