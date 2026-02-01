Покинувший страну комик-иноагент продолжил зарабатывать в России, пишут СМИ

По данным Life, Слепаков* также ранее выразил готовность отказаться от исполнения политических композиций, чтобы выступить перед российской аудиторией. Издание подчеркнуло, что к концу прошлого года выступления комика подешевели на полтора миллиона рублей из-за отсутствия спроса.

Затем юморист анонсировал свои концерты за границей. В январе 2023 года он позволил себе высмеять российских патриотов в песне "Колыбельная". Спустя три месяца комика внесли в реестр физлиц-иноагентов.