Покинувший страну комик-иноагент продолжил зарабатывать в России, пишут СМИ
15:11 01.02.2026 (обновлено: 15:19 01.02.2026)
Покинувший страну комик-иноагент продолжил зарабатывать в России, пишут СМИ
Покинувший страну комик-иноагент продолжил зарабатывать в России, пишут СМИ - РИА Новости, 01.02.2026
Покинувший страну комик-иноагент продолжил зарабатывать в России, пишут СМИ
Уехавший из России комик Семен Слепаков* продолжил пользоваться услугами отечественных банков и зарабатывать на сберегательных вкладах, пишет Life. РИА Новости, 01.02.2026
семен слепаков
Покинувший страну комик-иноагент продолжил зарабатывать в России, пишут СМИ

Life: уехавший из страны комик Слепаков* заработал два миллиона на вкладах в РФ

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПродюсер, сценарист, певец Семен Слепаков**
Продюсер, сценарист, певец Семен Слепаков** - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Продюсер, сценарист, певец Семен Слепаков**. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев РИА Новости. Уехавший из России комик Семен Слепаков* продолжил пользоваться услугами отечественных банков и зарабатывать на сберегательных вкладах, пишет Life.
"Так, за три года Слепаков* внес на сберегательные вклады 25,7 миллионов рублей под проценты, на чем заработал почти два миллиона рублей", — говорится в публикации.
В материале отмечается, что после бегства из России и получения израильского гражданства артист продолжил пользоваться услугами отечественных банков.
По данным Life, Слепаков* также ранее выразил готовность отказаться от исполнения политических композиций, чтобы выступить перед российской аудиторией. Издание подчеркнуло, что к концу прошлого года выступления комика подешевели на полтора миллиона рублей из-за отсутствия спроса.
После начала спецоперации на Украине Семен Слепаков* публично осудил ее. По данным СМИ, он переехал в Израиль.
Затем юморист анонсировал свои концерты за границей. В январе 2023 года он позволил себе высмеять российских патриотов в песне "Колыбельная". Спустя три месяца комика внесли в реестр физлиц-иноагентов.
*Включен Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории России.
 
РоссияУкраинаИзраильСемен Слепаков
 
 
