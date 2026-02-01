МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В Сумскую область отправили украинскую артиллерийскую бригаду, лишившуюся всех РСЗО HIMARS, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В Сумскую область переброшена 27-я отдельная артиллерийская бригада ВСУ, которая в конце прошлого года была переформирована из 27-й реактивной артиллерийской бригады после утраты всех реактивных установок HIMARS", — заявил собеседник агентства.
По его словам, бригаду попытались укомплектовать украинскими САУ "Богдана". Также противник перебросил для удержания позиций к югу от Симиновки в Харьковской области расчеты БПЛА, не имеющие опыта боевых действий.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Сумской и Харьковской областями.
В этих регионах действует группировка "Север". За последние сутки в ее зоне ответственности ВСУ потеряли более 90 солдат, восемь автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы, а также два склада боеприпасов и материальных средств.
