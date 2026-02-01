Рейтинг@Mail.ru
ВСУ перебросили в Сумскую область бригаду, лишившуюся всех HIMARS
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
06:45 01.02.2026 (обновлено: 08:42 01.02.2026)
ВСУ перебросили в Сумскую область бригаду, лишившуюся всех HIMARS
ВСУ перебросили в Сумскую область бригаду, лишившуюся всех HIMARS - РИА Новости, 01.02.2026
ВСУ перебросили в Сумскую область бригаду, лишившуюся всех HIMARS
В Сумскую область отправили украинскую артиллерийскую бригаду, лишившуюся всех РСЗО HIMARS, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 01.02.2026
Специальная военная операция на Украине

ВСУ перебросили в Сумскую область бригаду, лишившуюся всех HIMARS

Украинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© AP Photo / Libkos
Украинский военный. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В Сумскую область отправили украинскую артиллерийскую бригаду, лишившуюся всех РСЗО HIMARS, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Сумскую область переброшена 27-я отдельная артиллерийская бригада ВСУ, которая в конце прошлого года была переформирована из 27-й реактивной артиллерийской бригады после утраты всех реактивных установок HIMARS", — заявил собеседник агентства.

САУ Мста-СМ2 в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
В Сумской области уничтожили командный пункт украинских пограничников
28 января, 06:33
По его словам, бригаду попытались укомплектовать украинскими САУ "Богдана". Также противник перебросил для удержания позиций к югу от Симиновки в Харьковской области расчеты БПЛА, не имеющие опыта боевых действий.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Сумской и Харьковской областями.
В этих регионах действует группировка "Север". За последние сутки в ее зоне ответственности ВСУ потеряли более 90 солдат, восемь автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы, а также два склада боеприпасов и материальных средств.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
