ВСУ перебросили в Сумскую область бригаду, лишившуюся всех HIMARS

"В Сумскую область переброшена 27-я отдельная артиллерийская бригада ВСУ, которая в конце прошлого года была переформирована из 27-й реактивной артиллерийской бригады после утраты всех реактивных установок HIMARS", — заявил собеседник агентства.

Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Сумской и Харьковской областями.

В этих регионах действует группировка "Север". За последние сутки в ее зоне ответственности ВСУ потеряли более 90 солдат, восемь автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы, а также два склада боеприпасов и материальных средств.