В Херсоне прогремели взрывы
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:28 01.02.2026 (обновлено: 17:30 01.02.2026)
В Херсоне прогремели взрывы
Взрывы прогремели в воскресенье в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 01.02.2026
В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Взрывы прогремели в воскресенье в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Херсоне были слышны взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Сотрудник пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
В Харькове прогремели взрывы
