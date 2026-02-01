Рейтинг@Mail.ru
05:44 01.02.2026 (обновлено: 06:40 01.02.2026)
Переговоры по Гренландии начались, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры о контроле Штатов над Гренландией начаты и уже привели к согласию по многим вопросам. РИА Новости, 01.02.2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры о контроле Штатов над Гренландией начаты и уже привели к согласию по многим вопросам.
"Мы начали переговоры и, я думаю, многое согласовано", - сказал Трамп журналистам.
Так американский лидер ответил на вопрос, обсуждал ли он Гренландию с руководством европейских стран.
"Они (власти стран Европы - ред.) хотят, чтобы сделали это (США заключили сделку о покупке Гренландии - ред.). И я думаю, это будет отличная сделка для всех, очень важная сделка", - добавил Трамп.
Президент США не уточнил, о каких согласованных вопросах он говорит и с кем ведутся переговоры.
Трамп повторил, что Гренландия нужна США для обеспечения национальной безопасности.
"Я думаю, мы заключим сделку там", - отметил американский лидер.
Президент США 21 января заявил, что на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте была разработана основа будущего соглашения по Гренландии.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
