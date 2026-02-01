Переговоры по Гренландии начались, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры о контроле Штатов над Гренландией начаты и уже привели к согласию по многим вопросам.

"Мы начали переговоры и, я думаю, многое согласовано", - сказал Трамп журналистам.

Так американский лидер ответил на вопрос, обсуждал ли он Гренландию с руководством европейских стран.

"Они (власти стран Европы - ред.) хотят, чтобы сделали это ( США заключили сделку о покупке Гренландии - ред.). И я думаю, это будет отличная сделка для всех, очень важная сделка", - добавил Трамп.

Президент США не уточнил, о каких согласованных вопросах он говорит и с кем ведутся переговоры.

Трамп повторил, что Гренландия нужна США для обеспечения национальной безопасности.

"Я думаю, мы заключим сделку там", - отметил американский лидер.

Президент США 21 января заявил, что на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте была разработана основа будущего соглашения по Гренландии.