Переговоры по Гренландии начались, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры о контроле Штатов над Гренландией начаты и уже привели к согласию по многим вопросам. РИА Новости, 01.02.2026
ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры о контроле Штатов над Гренландией начаты и уже привели к согласию по многим вопросам.
"Мы начали переговоры и, я думаю, многое согласовано", - сказал Трамп
журналистам.
Так американский лидер ответил на вопрос, обсуждал ли он Гренландию
с руководством европейских стран.
"Они (власти стран Европы
- ред.) хотят, чтобы сделали это (США
заключили сделку о покупке Гренландии - ред.). И я думаю, это будет отличная сделка для всех, очень важная сделка", - добавил Трамп.
Президент США не уточнил, о каких согласованных вопросах он говорит и с кем ведутся переговоры.
Трамп повторил, что Гренландия нужна США для обеспечения национальной безопасности.
"Я думаю, мы заключим сделку там", - отметил американский лидер.
Президент США 21 января заявил, что на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте была разработана основа будущего соглашения по Гренландии.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.