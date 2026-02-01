Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Google помогала израильскому подрядчику анализировать записи с дронов
17:10 01.02.2026
СМИ: Google помогала израильскому подрядчику анализировать записи с дронов
Компания Google в 2024 году помогала израильскому военному подрядчику анализировать видеозаписи с дронов, нарушив свои правила по использованию искусственного... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T17:10:00+03:00
2026-02-01T17:10:00+03:00
в мире
израиль
сша
палестина
google
израиль
сша
палестина
в мире, израиль, сша, палестина, google
В мире, Израиль, США, Палестина, Google
СМИ: Google помогала израильскому подрядчику анализировать записи с дронов

WP: Google помогала израильской военной компании анализировать записи с дронов

© AP Photo / Virginia MayoЛоготип Google
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Логотип Google. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Компания Google в 2024 году помогала израильскому военному подрядчику анализировать видеозаписи с дронов, нарушив свои правила по использованию искусственного интеллекта, сообщает газета Washington Post со ссылкой на документы.
"Компания Google нарушила собственные правила, запрещающие использование искусственного интеллекта для создания оружия или наблюдения в 2024 году, помогая израильскому военному подрядчику анализировать видеозаписи с беспилотников", - говорится в публикации.
Как отмечается, технология Gemini AI от Google использовалась израильским оборонным ведомством.
По данным издания, в июле 2024 года компания получила запрос в службу поддержки от человека, использовавшего адрес электронной почты Армии обороны Израиля. Имя в запросе совпадает с именем сотрудника израильской технологической компании CloudEx, которая, как утверждается, является подрядчиком Армии обороны Израиля. Газета отмечает, что запрос содержал просьбу помочь повысить надежность системы Google Gemini в распознавании таких объектов, как дроны, бронетехника и солдаты, на видеозаписях с воздуха.
"Сотрудники облачного подразделения Google ответили, предложив свои варианты и проведя внутренние тесты", - пишет Washington Post.
Ранее в январе спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о начале второй фазы мирного плана Соединенных Штатов по урегулированию в секторе Газа. Она включает в себя создание переходной технократической администрации Палестины, разоружение движения ХАМАС, а также переход от состояния перемирия к восстановлению региона.
В миреИзраильСШАПалестинаGoogle
 
 
