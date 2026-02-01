Рейтинг@Mail.ru
Белгородскую область 66 раз за сутки атаковали дроны ВСУ - РИА Новости, 01.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:09 01.02.2026
Белгородскую область 66 раз за сутки атаковали дроны ВСУ
Белгородскую область 66 раз за сутки атаковали дроны ВСУ
Белгородскую область 66 раз за сутки атаковали дроны ВСУ
ВСУ за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области 66 беспилотниками, четыре человека пострадали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 01.02.2026
Белгородскую область 66 раз за сутки атаковали дроны ВСУ

Гладков: ВСУ совершили 66 атак БПЛА на Белгородскую область за сутки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПункт воздушного наблюдения
Пункт воздушного наблюдения - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пункт воздушного наблюдения. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 1 фев - РИА Новости. ВСУ за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области 66 беспилотниками, четыре человека пострадали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В воскресенье в своем Telegram-канале Гладков опубликовал информацию об ударах ВСУ, нанесенных по региону в субботу. Атакам подверглись 17 населенных пунктов в 12 муниципалитетах области. Было выпущено 20 боеприпасов, сбиты и подавлены 49 БПЛА. За отчетный период повреждены восемь частных домовладений, социальный объект, здание и четыре транспортных средства.
Пост воздушного наблюдения группировки Запад - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
ПВО сбила четыре авиабомбы и 94 БПЛА ВСУ за сутки
Вчера, 12:34
"В Шебекинском округе по городу Шебекино, селам Белянка, Большетроицкое, Козьмодемьяновка, Муром и Новая Таволжанка нанесены удары 22 беспилотников, 18 из которых сбиты и подавлены. В районе села Белянка в результате атаки дрона на движущийся автомобиль ранены двое: мужчина и 17-летняя девушка. Они госпитализированы в медицинские учреждения Белгорода. Медики оценивают состояние пострадавших как средней степени тяжести", - написал Гладков.
Он добавил, что по Грайворонскому округу выпущено шесть боеприпасов и совершены атаки восьми беспилотников, один из которых сбит, пострадали два бойца подразделения "Орлан", по Краснояружскому округу выпущено 14 боеприпасов и совершены атаки семи беспилотников, четыре из которых сбиты. По данным губернатора, над Белгородским, Валуйским, Волоконовским, Губкинским, Корочанским, Красногвардейским, Новооскольским и Старооскольским округами сбиты 28 беспилотников, Яковлевский округ атакован одним дроном.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Над Орловской областью за сутки уничтожили четыре БПЛА
Вчера, 08:47
 
