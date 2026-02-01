Белгородскую область 66 раз за сутки атаковали дроны ВСУ

БЕЛГОРОД, 1 фев - РИА Новости. ВСУ за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области 66 беспилотниками, четыре человека пострадали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В воскресенье в своем Telegram-канале Гладков опубликовал информацию об ударах ВСУ, нанесенных по региону в субботу. Атакам подверглись 17 населенных пунктов в 12 муниципалитетах области. Было выпущено 20 боеприпасов, сбиты и подавлены 49 БПЛА. За отчетный период повреждены восемь частных домовладений, социальный объект, здание и четыре транспортных средства.
"В Шебекинском округе по городу Шебекино, селам Белянка, Большетроицкое, Козьмодемьяновка, Муром и Новая Таволжанка нанесены удары 22 беспилотников, 18 из которых сбиты и подавлены. В районе села Белянка в результате атаки дрона на движущийся автомобиль ранены двое: мужчина и 17-летняя девушка. Они госпитализированы в медицинские учреждения Белгорода. Медики оценивают состояние пострадавших как средней степени тяжести", - написал Гладков.
Он добавил, что по Грайворонскому округу выпущено шесть боеприпасов и совершены атаки восьми беспилотников, один из которых сбит, пострадали два бойца подразделения "Орлан", по Краснояружскому округу выпущено 14 боеприпасов и совершены атаки семи беспилотников, четыре из которых сбиты. По данным губернатора, над Белгородским, Валуйским, Волоконовским, Губкинским, Корочанским, Красногвардейским, Новооскольским и Старооскольским округами сбиты 28 беспилотников, Яковлевский округ атакован одним дроном.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.