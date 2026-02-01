Уровень запасов газа в единственном ПХГ Прибалтики упал ниже 30 процентов

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Уровень запасов газа в единственном подземном хранилище (ПХГ) Прибалтики опустился ниже 30 процентов, обратил внимание "Газпром".
"На 31 января заполненность Инчукалнского ПХГ — 29,6%", — говорится в публикации со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe и Conexus Baltic Grid.
Отмечается, что из него отобрали больше газа, чем было закачано при подготовке к отопительному сезону. Впереди еще один месяц зимы, при этом уровень заполненности хранилища уже сейчас ниже отметки, на которой в 2025 году 21 апреля завершился сезон отбора.
"Недостаточный объем газа в Инчукалнском ПХГ может создать серьезные проблемы для надежного газоснабжения потребителей в Прибалтике и Финляндии, где сохраняется холодная погода", – предупредили в компании.
Энергокризис в Европе
Согласно докладу экс-главы ЕЦБ Марио Драги, который тот подготовил для главы Еврокомиссии в 2024 году, энергетический рынок ЕС сталкивается с фундаментальными проблемами и нехваткой природных ресурсов вопреки заявлениям об успешной замене российского топлива. Так, цены на газ стали в четыре-пять раз выше, чем в США.
По оценке главы РФПИ Кирилла Дмитриева, Европа потеряла более 1,3 триллиона евро из-за отказа от российского импорта. Как заявил президент Владимир Путин, это решение привело к закрытию предприятий по производству удобрений в Евросоюзе, разогнав инфляцию и вынудив европейцев выйти на улицы.
Тем не менее в середине октября Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от поставок российского газа с начала нового года. При этом для действующих контрактов сохранится переходный период до 1 января 2028-го. Для краткосрочных соглашений, заключенных до 17 июня, запрет на импорт российского СПГ начнет действовать с 25 апреля 2026-го, трубопроводного — с 17 июня того же года.