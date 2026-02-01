Рейтинг@Mail.ru
Гарбузов: более 1,2 млрд рублей инвестируют в производственный цех КМЗ - РИА Новости, 01.02.2026
13:03 01.02.2026
Гарбузов: более 1,2 млрд рублей инвестируют в производственный цех КМЗ
Гарбузов: более 1,2 млрд рублей инвестируют в производственный цех КМЗ
Инвестиции в обновленный производственный цех Карачаровского механического завода составят более 1,2 миллиарда рублей, на предприятии в настоящий момент идет... РИА Новости, 01.02.2026
Новости
москва, анатолий гарбузов
Гарбузов: более 1,2 млрд рублей инвестируют в производственный цех КМЗ

Анатолий Гарбузов: свыше 1,2 млрд рублей инвестируют в обновленный цех КМЗ

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Инвестиции в обновленный производственный цех Карачаровского механического завода составят более 1,2 миллиарда рублей, на предприятии в настоящий момент идет модернизация, сообщил министр правительства Москвы, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
В воскресенье в России отмечают День работника лифтового хозяйства. Московский Карачаровский механический завод – одно из крупнейших лифтостроительных предприятий страны. За все время существования предприятие выпустило 288 тысяч лифтов, в том числе почти 5 тысяч — в прошлом году.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город реализует комплекс мер по стимулированию технологического развития промышленных предприятий. В 2026 году КМЗ продолжает масштабную модернизацию инфраструктуры, в том числе основного производственного цеха. Общий объем инвестиций в этот этап работ составит более 1,2 миллиарда рублей", - подчеркнул Гарбузов, его слова привели в пресс-службе ДИПП.
Он добавил, что в планах обновить на объекте кровлю и фасады. Также установят систему освещения с зенитными фонарями и современную систему кондиционирования.
Рост производственной мощности Карачаровского механического завода позволит увеличить объемы выпускаемой продукции и степень локализации ключевых компонентов для лифтового оборудования.
Как рассказал гендиректор КМЗ Дмитрий Сидельковский, согласно проекту обновления, модернизацию старых корпусов проведут поэтапно. Также в планах построить новые производственные площади, а еще – испытательную башню, которая обеспечит проведение полного цикла тестирования лифтового оборудования на базе предприятия.
В рамках первого этапа модернизации КМЗ было установлено более 40 единиц нового оборудования. На предприятии начали работу токарные и фрезерные станки, а также высокоточные установки лазерного раскроя от московского производителя.
КМЗ является резидентом особой экономической зоны "Технополис Москва" и пользуется налоговыми преференциями, в частности, сниженной налоговой ставкой на прибыль — 2% вместо 25%. Сэкономленные средства предприятие направляет на увеличение объемов производства, а также на разработку и внедрение новых высокотехнологичных решений.
