Экс-футболист "Манчестер Сити" Зинченко перешел из "Арсенала" в "Аякс"
Украинский полузащитник Александр Зинченко перешел из лондонского "Арсенала" в амстердамский "Аякс", сообщается на сайте нидерландского футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 01.02.2026
футбол
спорт
англия
александр зинченко
арсенал (лондон)
манчестер сити
аякс
