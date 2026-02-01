Рейтинг@Mail.ru
Экс-футболист "Манчестер Сити" Зинченко перешел из "Арсенала" в "Аякс" - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
21:06 01.02.2026
https://ria.ru/20260201/futbolist-2071589513.html
Экс-футболист "Манчестер Сити" Зинченко перешел из "Арсенала" в "Аякс"
Экс-футболист "Манчестер Сити" Зинченко перешел из "Арсенала" в "Аякс" - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
Экс-футболист "Манчестер Сити" Зинченко перешел из "Арсенала" в "Аякс"
Украинский полузащитник Александр Зинченко перешел из лондонского "Арсенала" в амстердамский "Аякс", сообщается на сайте нидерландского футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 01.02.2026
2026-02-01T21:06:00+03:00
2026-02-01T21:06:00+03:00
футбол
спорт
англия
александр зинченко
арсенал (лондон)
манчестер сити
аякс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813368261_0:0:1081:608_1920x0_80_0_0_95dce13f1eee67b303afd8975221f41d.jpg
https://ria.ru/20260201/apl-2071580324.html
англия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813368261_0:0:1081:810_1920x0_80_0_0_56c833d1d7c137d2aa30adf95f685b6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, англия, александр зинченко, арсенал (лондон), манчестер сити, аякс
Футбол, Спорт, Англия, Александр Зинченко, Арсенал (Лондон), Манчестер Сити, Аякс
Экс-футболист "Манчестер Сити" Зинченко перешел из "Арсенала" в "Аякс"

Экс-футболист "Манчестер Сити" украинец Зинченко перешел из "Арсенала" в "Аякс"

© Соцсети футболистаАлександр Зинченко
Александр Зинченко - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© Соцсети футболиста
Александр Зинченко. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Украинский полузащитник Александр Зинченко перешел из лондонского "Арсенала" в амстердамский "Аякс", сообщается на сайте нидерландского футбольного клуба.
Соглашение с 29-летним защитником рассчитано до конца текущего сезона.
В сентябре 2025 года Зинченко перешел в "Ноттингем Форест" на правах аренды до конца сезона и провел за клуб 10 матчей, в которых не отметился результативными действиями.
Зинченко перешел в "Арсенал" из "Манчестер Сити" в июле 2022 года. В составе "горожан" он четыре раза становился чемпионом Англии и Кубка английской лиги, также он по одному разу выигрывал с клубом Кубок и Суперкубок Англии. До перехода в "Манчестер Сити" защитник на протяжении полутора лет выступал за "Уфу".
Футболист Манчестер Юнайтед Каземиро - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
"Манчестер Юнайтед" одержал третью подряд победу в АПЛ
Вчера, 19:07
 
ФутболСпортАнглияАлександр ЗинченкоАрсенал (Лондон)Манчестер СитиАякс
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Л. Самсонова
    С. Кенин
    66
    40
  • Теннис
    Завершен
    К. Алькарас
    Н. Джокович
    2667
    6235
  • Теннис
    Завершен
    М. Кесслер
    А. Павлюченкова
    66
    33
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Райо Вальекано
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Авангард
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Сочи
    3
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    ЦСКА
    СКА
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Фулхэм
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Манчестер Сити
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Хайденхайм
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Кремонезе
    Интер М
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Парма
    Ювентус
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    ПСЖ
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    Реал Сосьедад
    1
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Каролина
    Лос-Анджелес
    3
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала