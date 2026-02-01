Беллингему диагностировали повреждение полусухожильной мышцы

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Английский полузащитник "Реала" Джуд Беллингем получил травму полусухожильной мышцы левой ноги, сообщается на официальном сайте мадридского футбольного клуба.
"Реал" в воскресенье дома обыграл "Райо Вальекано" в матче 22-го тура Ла Лиги со счетом 2:1. Беллингем на 8-й минуте встречи получил травму и покинул поле со слезами на глазах, держась за заднюю поверхность бедра.
"В результате проведенного сегодня обследования Джуда Беллингема медицинской службой "Реала" у него диагностировано повреждение полусухожильной мышцы левой ноги. Клуб будет отслеживать динамику его состояния ", - говорится в клубном сообщении.
По информации Marca, на восстановление англичанину потребуется месяц. Ранее Беллингем пропустил стартовые матчи текущего сезона после того, как в июле 2025 года ему потребовалась операция на левом плече, беспокоившем футболиста с ноября 2023 года.
Беллингему 22 года. Он выступает в составе "Реала" с лета 2023 года, его соглашение с мадридским клубом рассчитано до июня 2029-го. В текущем сезоне он провел 27 матчей за "Реал" и забил шесть мячей.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
r-sport.internet@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.