Беллингему диагностировали повреждение полусухожильной мышцы

По информации Marca, на восстановление англичанину потребуется месяц. Ранее Беллингем пропустил стартовые матчи текущего сезона после того, как в июле 2025 года ему потребовалась операция на левом плече, беспокоившем футболиста с ноября 2023 года.

Беллингему 22 года. Он выступает в составе "Реала" с лета 2023 года, его соглашение с мадридским клубом рассчитано до июня 2029-го. В текущем сезоне он провел 27 матчей за "Реал" и забил шесть мячей.