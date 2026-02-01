Рейтинг@Mail.ru
Беллингему диагностировали повреждение полусухожильной мышцы
Футбол
 
23:59 01.02.2026
Беллингему диагностировали повреждение полусухожильной мышцы
Беллингему диагностировали повреждение полусухожильной мышцы - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
Беллингему диагностировали повреждение полусухожильной мышцы
Английский полузащитник "Реала" Джуд Беллингем получил травму полусухожильной мышцы левой ноги, сообщается на официальном сайте мадридского футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 01.02.2026
футбол
джуд беллингем
реал мадрид
джуд беллингем, реал мадрид
Футбол, Джуд Беллингем, Реал Мадрид
Беллингему диагностировали повреждение полусухожильной мышцы

Футболисту "Реала" Беллингему диагностировали повреждение полусухожильной мышцы

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Английский полузащитник "Реала" Джуд Беллингем получил травму полусухожильной мышцы левой ноги, сообщается на официальном сайте мадридского футбольного клуба.
"Реал" в воскресенье дома обыграл "Райо Вальекано" в матче 22-го тура Ла Лиги со счетом 2:1. Беллингем на 8-й минуте встречи получил травму и покинул поле со слезами на глазах, держась за заднюю поверхность бедра.
Чемпионат Испании по футболу
01 февраля 2026 • начало в 16:00
Завершен
Реал Мадрид
2 : 1
Райо Вальекано
15‎’‎ • Винисиус Жуниор
(Браим Диас)
90‎’‎ • Килиан Мбаппе (П)
49‎’‎ • Хорхе де Фрутос
(Альваро Гарсия)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"В результате проведенного сегодня обследования Джуда Беллингема медицинской службой "Реала" у него диагностировано повреждение полусухожильной мышцы левой ноги. Клуб будет отслеживать динамику его состояния ", - говорится в клубном сообщении.
По информации Marca, на восстановление англичанину потребуется месяц. Ранее Беллингем пропустил стартовые матчи текущего сезона после того, как в июле 2025 года ему потребовалась операция на левом плече, беспокоившем футболиста с ноября 2023 года.
Беллингему 22 года. Он выступает в составе "Реала" с лета 2023 года, его соглашение с мадридским клубом рассчитано до июня 2029-го. В текущем сезоне он провел 27 матчей за "Реал" и забил шесть мячей.
Футболист "Атлетико" Серлот покинул поле на носилках после травмы головы
31 января, 21:19
Футбол Джуд Беллингем Реал Мадрид
 
