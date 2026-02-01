Франция хочет укрепить сотрудничество с Индией, заявил глава МИД

ПАРИЖ, 1 фев - РИА Новости. Франция намерена сосредоточиться на укреплении сотрудничества с Индией на фоне противоборства Китая и США, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

По итогам выполнения контракта Индия станет крупнейшим оператором самолетов Rafale за пределами Франции. В 2016 году Нью-Дели закупил 36 самолетов Rafale, а в прошлом году заказала еще 26 самолетов Rafale Marine для своих ВМС.