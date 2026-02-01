Рейтинг@Mail.ru
Франция хочет укрепить сотрудничество с Индией, заявил глава МИД - РИА Новости, 01.02.2026
23:56 01.02.2026
Франция хочет укрепить сотрудничество с Индией, заявил глава МИД
Франция намерена сосредоточиться на укреплении сотрудничества с Индией на фоне противоборства Китая и США, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. РИА Новости, 01.02.2026
в мире, франция, индия, нью-дели, жан-ноэль барро
В мире, Франция, Индия, Нью-Дели, Жан-Ноэль Барро
Франция хочет укрепить сотрудничество с Индией, заявил глава МИД

Глава МИД Франции Барро: Париж намерен укрепить сотрудничество с Нью-Дели

© AP Photo / Aurelien MorissardМинистр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© AP Photo / Aurelien Morissard
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Архивное фото
ПАРИЖ, 1 фев - РИА Новости. Франция намерена сосредоточиться на укреплении сотрудничества с Индией на фоне противоборства Китая и США, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.
"Например, Индия (рассматривается Францией как перспективный партнер - ред.)", - сказал глава французского МИД в интервью газете Liberation, отвечая на вопрос о том, с какими партнерами Париж намерен развивать сотрудничество.
По словам Барро, в текущих внешнеполитических условиях есть большое количество стран в Африке, Латинской Америке и Юго-Восточной Азии, которые наблюдают за тем, каким курсом пойдет Европа, так как эти страны заинтересованы в сохранении своей самостоятельности.
Индийское издание ThePrint 15 января сообщило, что Нью-Дели и Париж согласовали условия закупки 114 истребителей Rafale для ВВС Индии, официальное оформление которой будет завершено к концу 2026 или началу 2027 года. Если контракт будет подписан в начале 2027 года, поставка первых 18 самолетов в готовом к эксплуатации состоянии начнется с 2030 года.
По итогам выполнения контракта Индия станет крупнейшим оператором самолетов Rafale за пределами Франции. В 2016 году Нью-Дели закупил 36 самолетов Rafale, а в прошлом году заказала еще 26 самолетов Rafale Marine для своих ВМС.
Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил 7 января, что Нью-Дели ожидает визита президента Франции Эммануэля Макрона в скором времени.
