KazanForum-2026 начал прием заявок на участие

КАЗАНЬ, 1 фев – РИА Новости. Открылась регистрация участников на XVII Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum", сообщается на сайте мероприятия.

"Начался прием заявок на участие в XVII Международном экономическом форуме "Россия - исламский мир: KazanForum 2026". В этом году он пройдет с 12 по 17 мая на разных площадках Казани, а двухдневная деловая программа состоится в международном выставочном центре "Казань экспо" 14-15 мая", - говорится в сообщении.

Важным событием деловой программы форума станет впервые проводимый в России съезд исламских нацбанков, в котором примут участие руководители финансовых организаций 24 стран, а также ежегодная международная конференция AAOIFI (Организация бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений) "Использование потенциала партнерских финансов в экономическом развитии Российской Федерации".

В рамках KazanForum в этом году также впервые пройдут международный конгресс "Энергетическая безопасность Евразии" и презентация каталога инвестпроектов со всей России, традиционно в программу войдут международный форум торгово-промышленных палат, международная выставка сотрудничества России и стран исламского мира International exhibition "Russia&Islamic World Cooperation Expo", фестиваль исламской моды и международный конкурс молодых шеф-поваров имени Юнуса Ахметзянова.

В дни форума состоится и третья международная выставка недвижимости International Property Market 2026, в этом году она расположится в одном здании с мероприятиями деловой программы

Как отмечал президент России Владимир Путин в ходе декабрьской прямой линии, этот форум очень важен, это еще одна нить, связывающая Россию с друзьями и союзниками в арабском мире, исламском мире и в целом с глобальным Югом.

Глава Татарстана, председатель группы стратегического видения "Россия - исламский мир" Рустам Минниханов подчеркивал ранее, что диалог России и исламского мира имеет глубокие исторические корни, это взаимодействие давно знакомых цивилизаций, которые сформировали общее культурно-историческое пространство на территории Евразии. Важнейшими для них являются понятия справедливости и взаимоподдержки, уважения к старшим поколениям, семейным ценностям, народам и религиям.

Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. В 2026 году KazanForum состоится 14-15 мая.