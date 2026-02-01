На Украине отключат неверифицированные терминалы Starlink

"Уже в ближайшие дни мы опубликуем инструкции для украинских пользователей по регистрации Starlink для верификации. Неверифицированные терминалы будут отключены", — написал он в Telegram-канале.

Ранее чиновник утверждал, что Киев начал работать со SpaceX над тем, чтобы предотвратить якобы использование спутниковой связи российскими дронами. С просьбой "помешать России использовать Starlink" обращался к Илону Маску и глава МИД Польши Радослав Сикорский. Американский миллиардер в ответ назвал его "слюнявым идиотом".