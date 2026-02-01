Рейтинг@Mail.ru
На Украине отключат неверифицированные терминалы Starlink - РИА Новости, 01.02.2026
17:52 01.02.2026 (обновлено: 20:10 01.02.2026)
На Украине отключат неверифицированные терминалы Starlink
На Украине введут ограничения для неавторизованных терминалов Starlink, заявил министр обороны Михаил Федоров. РИА Новости, 01.02.2026
в мире, украина, михаил федоров, илон маск, вооруженные силы украины, spacex
В мире, Украина, Михаил Федоров, Илон Маск, Вооруженные силы Украины, SpaceX
© Getty Images / Anadolu / Andre AlvesСпутниковый терминал Starlink на Украине
Спутниковый терминал Starlink на Украине - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© Getty Images / Anadolu / Andre Alves
Спутниковый терминал Starlink на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. На Украине введут ограничения для неавторизованных терминалов Starlink, заявил министр обороны Михаил Федоров.
«
"Уже в ближайшие дни мы опубликуем инструкции для украинских пользователей по регистрации Starlink для верификации. Неверифицированные терминалы будут отключены", — написал он в Telegram-канале.
По словам Федорова, в стране внедрят систему, которая позволит функционировать только авторизированным терминалам.
Ранее чиновник утверждал, что Киев начал работать со SpaceX над тем, чтобы предотвратить якобы использование спутниковой связи российскими дронами. С просьбой "помешать России использовать Starlink" обращался к Илону Маску и глава МИД Польши Радослав Сикорский. Американский миллиардер в ответ назвал его "слюнявым идиотом".

Starlink дает широкополосный доступ в интернет в любой точке планеты. Она принадлежит компании SpaceX. ВСУ активно используют эту систему в зоне боевых действий, терминалы передают украинцам их западные союзники. Российские войска регулярно выявляют их и наносят по ним удары в зоне СВО.

