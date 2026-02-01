Европе нужен прямой канал связи с Россией, заявил глава МИД Франции

«

"Европейцы, которые на данный момент являются основными сторонниками Украины в финансовом и военном вопросах, должны иметь возможность располагать каналом (связи с Россией. — Прим. ред.) для отстаивания своих интересов без перекладывания ответственности на кого-либо", — сказал он в интервью газете Liberation, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможном возобновлении диалога с Москвой.