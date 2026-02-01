Европе нужен прямой канал связи с Россией, заявил глава МИД Франции

ПАРИЖ, 1 фев — РИА Новости. Европейские страны должны общаться с Россией без посредников, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.
"Европейцы, которые на данный момент являются основными сторонниками Украины в финансовом и военном вопросах, должны иметь возможность располагать каналом (связи с Россией. — Прим. ред.) для отстаивания своих интересов без перекладывания ответственности на кого-либо", — сказал он в интервью газете Liberation, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможном возобновлении диалога с Москвой.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, Владимир Путин готов к восстановлению связей. При этом возможная беседа президентов двух государств должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
В июле Путин и Макрон провели первый за три года телефонный разговор. Они обсудили украинский конфликт, эскалацию между Тегераном и Тель-Авивом, а также американские удары по ядерным объектам в Иране. Стороны договорились поддерживать контакт для координации позиций по Ближнему Востоку.