12:23 01.02.2026 (обновлено: 12:39 01.02.2026)
Песков сравнил современных европейских политиков с манкуртами
Песков сравнил современных европейских политиков с манкуртами

Песков сравнил европейских политиков с потерявшими память о прошлом манкуртами

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сравнил современных европейских политиков с манкуртами, потерявшими память о прошлом.
«

"Они не пытались лишить (нас памяти - ред.), у них у самих эта память отсутствует. Помните, у Чингиза Айтматова кто они были? "И дольше века длится день" (роман Чингиза Айтматова - ред.): это те, кто лишен памяти. Манкурты, по-моему. Страшное проклятие, оно с ними (европейскими политиками - ред.) случилось", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.

 
