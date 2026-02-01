Песков сравнил современных европейских политиков с манкуртами

«

"Они не пытались лишить (нас памяти - ред.), у них у самих эта память отсутствует. Помните, у Чингиза Айтматова кто они были? "И дольше века длится день" (роман Чингиза Айтматова - ред.): это те, кто лишен памяти. Манкурты, по-моему. Страшное проклятие, оно с ними (европейскими политиками - ред.) случилось", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.