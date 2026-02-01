https://ria.ru/20260201/evropa-2071532496.html
Песков раскритиковал правящую элиту европейских стран
Песков раскритиковал правящую элиту европейских стран - РИА Новости, 01.02.2026
Песков раскритиковал правящую элиту европейских стран
Малообразованные, безответственные люди, не способные отвечать на вызовы, сейчас находятся у власти в большинстве стран Европы, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T12:22:00+03:00
2026-02-01T12:22:00+03:00
2026-02-01T12:38:00+03:00
европа
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_7f4c69167dc4c5bed9b5061a05c35f97.jpg
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_5ad4f75aa9de4f4e5650dcc831704ed9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, дмитрий песков, в мире
Европа, Дмитрий Песков, В мире
Песков раскритиковал правящую элиту европейских стран
Песков: сейчас в большинстве стран Европы у власти стоят безответственные люди