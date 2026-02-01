Власть в Европе сделали пригодной только для популистов, заявил Песков

https://ria.ru/20260201/evropa-2071532314.html
Политические системы в европейских странах сделали власть пригодной только для популистов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.02.2026
