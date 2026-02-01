Рейтинг@Mail.ru
09:13 01.02.2026 (обновлено: 17:11 01.02.2026)
В Германии предупредили Европу из-за России
В Германии предупредили Европу из-за России
в мире, россия, нато, европа, германия
В мире, Россия, НАТО, Европа, Германия
В Германии предупредили Европу из-за России

BZ: Европе грозят проблемы, если не учесть интересы России

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Европе грозят проблемы, если она откажется учитывать интересы России, пишет Berliner Zeitung.

В статье отмечается, что страны Старого Света должны отказаться от идеи присоединить Украину к НАТО, также нужно добиться взаимного признания стратегических сфер влияния, особенно между США и Россией в Европе, и стремиться к сдерживанию гонки вооружений.
Немецкий политик Ральф Нимайер - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
В Германии призвали Мерца восстановить диалог с Россией
30 января, 10:40
"Это огромный политический пакет работ. Если мы, европейцы, не предпримем активных мер для решения этой проблемы, продолжающиеся переговоры о "мирном плане" лишь прервут войну, но не положат ей конец", — говорится в публикации.

Издание пишет, что нынешняя американская администрация, возможно, предоставляет европейцам последнее политическое окно возможностей. Если Европа им не воспользуется, то неизбежно вступит в войну, в которой, как считают некоторые, она уже находится и которая никоим образом не служит ее интересам.

В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле констатировали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине в день выборов в парламент Германии - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
"Огромная проблема": в Германии пожаловались на разрыв связей с Россией
19 января, 02:36
 
