"Это огромный политический пакет работ. Если мы, европейцы, не предпримем активных мер для решения этой проблемы, продолжающиеся переговоры о "мирном плане" лишь прервут войну, но не положат ей конец", — говорится в публикации.



Издание пишет, что нынешняя американская администрация, возможно, предоставляет европейцам последнее политическое окно возможностей. Если Европа им не воспользуется, то неизбежно вступит в войну, в которой, как считают некоторые, она уже находится и которая никоим образом не служит ее интересам.



В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле констатировали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.