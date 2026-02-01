Рейтинг@Mail.ru
07:09 01.02.2026 (обновлено: 07:11 01.02.2026)
"Идите к черту". В США признали, что спасти Запад может лишь Россия
Европа могла бы решить свои проблемы, повернувшись к России и Китаю, заявил геополитический аналитик Патрик Хеннингсен в эфире YouTube-канала. РИА Новости, 01.02.2026
в мире, европа, россия, китай, мария захарова, евросоюз, нато
В мире, Европа, Россия, Китай, Мария Захарова, Евросоюз, НАТО
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Флаги России и ЕС
Флаги России и ЕС
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Флаги России и ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Европа могла бы решить свои проблемы, повернувшись к России и Китаю, заявил геополитический аналитик Патрик Хеннингсен в эфире YouTube-канала.
"Европа поднимает старый флаг европейской гегемонии и доминирования последних тысяч лет. Но половина мира уже ушла вперед. И сейчас для Европы наступил идеальный момент, чтобы решить все свои проблемы с США. Им просто нужно повернуться на Восток. Россия — это решение. Китай — это решение. И тогда можно было бы сказать Америке: "Идите к черту". <…> Но они переплетены со многими повестками и договоренностями, которые оказались контрпродуктивными для Европы", — отметил он.
При этом Хеннингсен выразил уверенность, что слепая, маниакальная поддержка европейцами Украины свидетельствует о массовом психозе в обществе ЕС и его руководстве.
"Европейцы сталкивались с трудностями — как отдельные государства и как единое целое — в поиске своего смысла существования. Им казалось, они нашли его в общем рынке и в НАТО, в продемократическом утопическом будущем. <…> И часть этого заключается в следующем: "...Мы должны защищать Зеленского. <…> И если вы в это верите, вы — хороший гражданин". Это своего рода коллективный психический дефект", — пояснил аналитик.
В пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря о дорожной карте Евросоюза по финансированию и развитию Украины, отметила, что верхушка ЕС готова и дальше потакать погрязшему в коррупции режиму Зеленского.
В миреЕвропаРоссияКитайМария ЗахароваЕвросоюзНАТО
 
 
