РИМ, 1 фев - РИА Новости. Власти европейских стран постепенно начинают осознавать, что их притязания по украинскому конфликту не имеют оснований, заявил РИА Новости дипломатический представитель оппозиционной непарламентской партии "Cуверенная народная демократия" Бруно Скапини.

Эксперт подчеркнул, что за прошедшее время изменилась сама ситуация на земле, а вместе с ней цели и ставки сторон конфликта.