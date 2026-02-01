Рейтинг@Mail.ru
Экс-дипломат назвал притязания ЕС по Украине максималистскими - РИА Новости, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:57 01.02.2026
https://ria.ru/20260201/evropa-2071497691.html
Экс-дипломат назвал притязания ЕС по Украине максималистскими
Экс-дипломат назвал притязания ЕС по Украине максималистскими - РИА Новости, 01.02.2026
Экс-дипломат назвал притязания ЕС по Украине максималистскими
Власти европейских стран постепенно начинают осознавать, что их притязания по украинскому конфликту не имеют оснований, заявил РИА Новости дипломатический... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T03:57:00+03:00
2026-02-01T03:57:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
дмитрий песков
марко рубио
мирный план сша по украине
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815015569_0:0:1701:957_1920x0_80_0_0_ae31d41e7d68af928d49fe6d66321679.jpg
https://ria.ru/20260130/grushko-2071282054.html
https://ria.ru/20260129/es-2071073497.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815015569_102:0:2191:1566_1920x0_80_0_0_9f6e201c7c473e1ce26eba49ee4637c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, дмитрий песков, марко рубио, мирный план сша по украине, евросоюз
В мире, Россия, США, Украина, Дмитрий Песков, Марко Рубио, Мирный план США по Украине, Евросоюз
Экс-дипломат назвал притязания ЕС по Украине максималистскими

РИА Новости: Европа начинает осознавать, что ее притязания не имеют оснований

© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РИМ, 1 фев - РИА Новости. Власти европейских стран постепенно начинают осознавать, что их притязания по украинскому конфликту не имеют оснований, заявил РИА Новости дипломатический представитель оппозиционной непарламентской партии "Cуверенная народная демократия" Бруно Скапини.
"Я считаю, что европейцы начали понимать, что у них нет пространства для отстаивания своих претензий, потому что притязания Европы являются максималистскими", - заявил Скапини перед началом съезда партии в Риме.
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Грушко прокомментировал возможную роль ЕС в качестве наблюдателя на Украине
30 января, 16:10
По его словам, сегодня в европейской риторике звучат обвинения в адрес России в безосновательных и невозможных требованиях, однако реалии показывает иную картину. "Если мы сегодня проанализируем то, что говорилось и делалось в Стамбуле в 2022 году, то увидим, что тогда у России не было тех же требований, которые есть сейчас", - отметил Скапини.
Эксперт подчеркнул, что за прошедшее время изменилась сама ситуация на земле, а вместе с ней цели и ставки сторон конфликта.
"Очевидно, что со временем меняются требования, меняются цели, меняются и ставки. Поэтому стремление России урегулировать конфликт с приобретением Донбасса, на мой взгляд, в конечном счете выглядит вполне легитимным", - считает бывший итальянский дипломат.
Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби завершились 24 января. Правительство ОАЭ оценило встречу как позитивную и конструктивную, отметив, что делегации РФ и Украины контактировали напрямую.
Новый раунд переговоров по украинскому урегулированию в Абу-Даби ожидается ориентировочно в воскресенье, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что новый раунд переговоров будет двусторонним, но США могут присоединиться.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
ЕС не будет предлагать России какие-либо уступки по Украине, заявила Каллас
29 января, 19:31
 
В миреРоссияСШАУкраинаДмитрий ПесковМарко РубиоМирный план США по УкраинеЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала