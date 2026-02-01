Рейтинг@Mail.ru
"План поменялся". Европа пошла на жертву из-за России - РИА Новости, 01.02.2026
08:00 01.02.2026 (обновлено: 08:12 01.02.2026)
"План поменялся". Европа пошла на жертву из-за России
"План поменялся". Европа пошла на жертву из-за России - РИА Новости, 01.02.2026
"План поменялся". Европа пошла на жертву из-за России
Страны ЕС заметно нарастили закупки обогащенного урана у Москвы. А в Брюсселе собираются это полностью запретить. Почему этот парадокс не смущает евробюрократов РИА Новости, 01.02.2026
Никита Бизин
Никита Бизин
россия, европа, москва, евросоюз, еврокомиссия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, Европа, Москва, Евросоюз, Еврокомиссия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"

"План поменялся". Европа пошла на жертву из-за России

© Getty Images / Europa Press News/Eduardo ManzanaГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© Getty Images / Europa Press News/Eduardo Manzana
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. Страны ЕС заметно нарастили закупки обогащенного урана у Москвы. А в Брюсселе собираются это полностью запретить. Почему этот парадокс не смущает евробюрократов и есть ли альтернатива критически важному импорту — в материале РИА Новости.

Запретим, но не сейчас

Осенью в Еврокомиссии (ЕК) пообещали: от российского ядерного топлива скоро избавимся.
Однако за одиннадцать месяцев 2025-го ЕС приобрел у Москвы обогащенного урана на 25% больше, чем за тот же период 2024-го. На 180,9 миллиона евро. Это 7,5% импорта, пятый показатель в общем списке.
А если учесть и необогащенный металл, получится 20-25%.
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкСотрудник работает в цехе предприятия ОАО "Хиагда" в Баунтовском районе Республики Бурятия
Сотрудник работает в цехе предприятия ОАО Хиагда в Баунтовском районе Республики Бурятия - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Сотрудник работает в цехе предприятия ОАО "Хиагда" в Баунтовском районе Республики Бурятия
Представитель ЕК Анна-Кайса Итконен уточнила: запретим, но позже. Точных сроков нет, так как "вопрос непростой".

Технологически сложно

Процесс идет явно медленнее, чем хотелось Брюсселю, констатируют аналитики. Неудивительно: Росатом контролирует 44% мировых мощностей по обогащению урана.
"Осознавая это, европейцы резко нарастили закупки у России. Причем их главный конкурент за этот ресурс — американцы, у которых свой запрет (пока не окончательный, с 2028-го)", — указывает Ольга Орлова, руководитель направления "Промышленность" Института технологий нефти и газа.
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник в Центре комплексного обслуживания контейнеров иностранных заказчиков "Уральского электрохимического комбината"
Сотрудник в Центре комплексного обслуживания контейнеров иностранных заказчиков Уральского электрохимического комбината - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Сотрудник в Центре комплексного обслуживания контейнеров иностранных заказчиков "Уральского электрохимического комбината"
Заменить российский обогащенный уран технологически сложно: Венгрия, Словакия, Чехия, Болгария и Финляндия эксплуатируют 19 энергетических реакторов советской конструкции ВВЭР, которые попросту не работают на другом топливе. И от этой зависимости никуда не деться, отмечает Александр Горушкин, старший консультант Triada Partners.

Слабые альтернативы

Как и в случае с природным газом, в ЕС стремятся диверсифицировать импорт — этим занимаются с 2022-го. Очень рассчитывают на Казахстан, Канаду, Австралию и Нигер.
Казахстан — мировой лидер по добыче, 40% рынка. Канада и Австралия также располагают значительными запасами.
Однако сырой уран — это лишь полдела. Узкое место — конверсия и обогащение. И здесь доминирует Россия, располагающая всеми стадиями ядерного топливного цикла.
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкДобыча природного урана на месторождении Хиагдинского рудного поля
Добыча природного урана на месторождении Хиагдинского рудного поля - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Добыча природного урана на месторождении Хиагдинского рудного поля
Часть урана, поставляемого Москвой за рубеж, фактически добывается в Казахстане, но принадлежит России. Более того, Астана строит собственные АЭС, а значит, в скором времени больше урана понадобится ей самой.
Китай также получает российский уран из Казахстана — в рамках долгосрочных контрактов.
Конечно, есть и другие производители, но для организации логистики необходимо время.

Мало мощностей

Главное для Запада — проблема обогащения. В ЕС надеются справиться своими силами.
Сообщили о масштабных планах по наращиванию мощностей. Группа Urenco рассчитывает на четыре завода: в США, Германии, Великобритании. Orano обещает расширить производство на треть во Франции уже в 2028-м и строит новое предприятие в Штатах.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Но это все планы. В реальности совокупный прирост европейских мощностей по обогащению за три года — менее десяти процентов. А спрос на ядерное топливо стабильно растет на фоне продления сроков эксплуатации АЭС и отказа от угля.
Вдобавок значительная часть новых партий уже выкуплена американскими компаниями в преддверии полного запрета США на российский уран в 2028-м, подтвердил генеральный директор Orano Николас Маес.
Это создает для Европы очевидные риски: можно оказаться в конце очереди. ЕС все более уязвим к структурному дефициту предложения, перебоям в поставках и росту цен. То есть, отказываясь торговать с Москвой, Брюссель стреляет себе в ногу.
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкДобыча природного урана на месторождении Хиагдинского рудного поля
Добыча природного урана на месторождении Хиагдинского рудного поля - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Добыча природного урана на месторождении Хиагдинского рудного поля
 
РоссияЕвропаМоскваЕвросоюзЕврокомиссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
