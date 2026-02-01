"План поменялся". Европа пошла на жертву из-за России

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. Страны ЕС заметно нарастили закупки обогащенного урана у Москвы. А в Брюсселе собираются это полностью запретить. Почему этот парадокс не смущает евробюрократов и есть ли альтернатива критически важному импорту — в материале РИА Новости.
Запретим, но не сейчас
Осенью в Еврокомиссии (ЕК) пообещали: от российского ядерного топлива скоро избавимся.
Однако за одиннадцать месяцев 2025-го ЕС приобрел у Москвы обогащенного урана на 25% больше, чем за тот же период 2024-го. На 180,9 миллиона евро. Это 7,5% импорта, пятый показатель в общем списке.
А если учесть и необогащенный металл, получится 20-25%.
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкСотрудник работает в цехе предприятия ОАО "Хиагда" в Баунтовском районе Республики Бурятия
Представитель ЕК Анна-Кайса Итконен уточнила: запретим, но позже. Точных сроков нет, так как "вопрос непростой".
Технологически сложно
Процесс идет явно медленнее, чем хотелось Брюсселю, констатируют аналитики. Неудивительно: Росатом контролирует 44% мировых мощностей по обогащению урана.
"Осознавая это, европейцы резко нарастили закупки у России. Причем их главный конкурент за этот ресурс — американцы, у которых свой запрет (пока не окончательный, с 2028-го)", — указывает Ольга Орлова, руководитель направления "Промышленность" Института технологий нефти и газа.
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник в Центре комплексного обслуживания контейнеров иностранных заказчиков "Уральского электрохимического комбината"
Заменить российский обогащенный уран технологически сложно: Венгрия, Словакия, Чехия, Болгария и Финляндия эксплуатируют 19 энергетических реакторов советской конструкции ВВЭР, которые попросту не работают на другом топливе. И от этой зависимости никуда не деться, отмечает Александр Горушкин, старший консультант Triada Partners.
Слабые альтернативы
Как и в случае с природным газом, в ЕС стремятся диверсифицировать импорт — этим занимаются с 2022-го. Очень рассчитывают на Казахстан, Канаду, Австралию и Нигер.
Казахстан — мировой лидер по добыче, 40% рынка. Канада и Австралия также располагают значительными запасами.
Однако сырой уран — это лишь полдела. Узкое место — конверсия и обогащение. И здесь доминирует Россия, располагающая всеми стадиями ядерного топливного цикла.
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкДобыча природного урана на месторождении Хиагдинского рудного поля
Часть урана, поставляемого Москвой за рубеж, фактически добывается в Казахстане, но принадлежит России. Более того, Астана строит собственные АЭС, а значит, в скором времени больше урана понадобится ей самой.
Китай также получает российский уран из Казахстана — в рамках долгосрочных контрактов.
Конечно, есть и другие производители, но для организации логистики необходимо время.
Мало мощностей
Главное для Запада — проблема обогащения. В ЕС надеются справиться своими силами.
Сообщили о масштабных планах по наращиванию мощностей. Группа Urenco рассчитывает на четыре завода: в США, Германии, Великобритании. Orano обещает расширить производство на треть во Франции уже в 2028-м и строит новое предприятие в Штатах.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Но это все планы. В реальности совокупный прирост европейских мощностей по обогащению за три года — менее десяти процентов. А спрос на ядерное топливо стабильно растет на фоне продления сроков эксплуатации АЭС и отказа от угля.
Вдобавок значительная часть новых партий уже выкуплена американскими компаниями в преддверии полного запрета США на российский уран в 2028-м, подтвердил генеральный директор Orano Николас Маес.
Это создает для Европы очевидные риски: можно оказаться в конце очереди. ЕС все более уязвим к структурному дефициту предложения, перебоям в поставках и росту цен. То есть, отказываясь торговать с Москвой, Брюссель стреляет себе в ногу.
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкДобыча природного урана на месторождении Хиагдинского рудного поля
