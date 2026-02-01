Рейтинг@Mail.ru
Стало известно о доходах экс-главы офиса Зеленского при увольнении - РИА Новости, 01.02.2026
Стало известно о доходах экс-главы офиса Зеленского при увольнении
Стало известно о доходах экс-главы офиса Зеленского при увольнении - РИА Новости, 01.02.2026
Стало известно о доходах экс-главы офиса Зеленского при увольнении
Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак при увольнении с должности задекларировал данные о денежных активах на сумму около 284 тысяч долларов,... РИА Новости, 01.02.2026
в мире
украина
андрей ермак
тимур миндич
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
отп банк
энергоатом
украина
в мире, украина, андрей ермак, тимур миндич, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), отп банк, энергоатом
В мире, Украина, Андрей Ермак, Тимур Миндич, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), ОТП Банк, Энергоатом, Mercedes, Toyota Corolla, Дело Миндича
Стало известно о доходах экс-главы офиса Зеленского при увольнении

РИА Новости: Ермак задекларировал денежные активы на 284 тысячи долларов США

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaАндрей Ермак
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Андрей Ермак . Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак при увольнении с должности задекларировал данные о денежных активах на сумму около 284 тысяч долларов, выяснило РИА Новости, изучив его декларацию о доходах.
Зеленский 28 ноября 2025 года сообщил, что глава его офиса Ермак написал заявление об отставке. Этому предшествовали обыски в квартире Ермака на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич. По требованию украинского законодательства в отношении высокопоставленных лиц, при увольнении Ермак подал декларацию о доходах и имуществе, находящихся в его распоряжении.
Андрей Ермак
Ермак занимается черной магией, заявила экс-пресс секретарь Зеленского
Вчера, 22:33
Согласно документу, опубликованному в Едином государственном реестре деклараций, в графе "Денежные активы" у Ермака прописаны пять разных активов - счет в АО "ОТП БАНК" на 153 тысячи долларов, счет в "Укргазбанке" на 8300 долларов, а также долг ООО "Гарнет Интернешнл Медиа Групп" перед Ермаком на 116,4 тысячи долларов, срок выплаты которого уже наступил. Денежная сумма была взята в долг десять по договору №102/07 от 01.07.2016. Также Ермак задекларировал 3000 долларов и 3000 евро наличными
Таким образом, общая сумма зарегистрированных денежных активов Ермака составляет около 284 тысячи долларов.
Также экс-глава офиса внес в декларацию сведения об автомобиле марки Mercedes-Benz модели S350 d 4MATIC long 2019 года выпуска стоимостью 69,5 тысячи долларов и квартире площадью 107,8 квадратных метров стоимостью 82,6 тысячи долларов. Квартира находится в собственности Ермака с 2005 года.
Согласно информации в предыдущих декларациях Ермака, автомобиль марки Mercedes-Benz был куплен им 11 марта 2020 года, спустя ровно месяц после его назначения на должность главы офиса Владимира Зеленского 11 февраля 2020 года. До этого у него в собственности был автомобиль Toyota Camry 2015 года выпуска.
Андрей Ермак
В НАБУ заявили о наличии доказательств причастности Ермака к делу Миндича
18 декабря 2025, 09:02
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Андрей Ермак
Ермак начал пользоваться услугами тарологов для пиара, заявили в Раде
28 января, 15:02
 
В миреУкраинаАндрей ЕрмакТимур МиндичВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ОТП БанкЭнергоатомMercedesToyota CorollaДело Миндича
 
 
