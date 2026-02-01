Стало известно о доходах экс-главы офиса Зеленского при увольнении

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак при увольнении с должности задекларировал данные о денежных активах на сумму около 284 тысяч долларов, выяснило РИА Новости, изучив его декларацию о доходах.