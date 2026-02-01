Рейтинг@Mail.ru
15:36 01.02.2026
В Италии заявили, что Балканы должны вступить в ЕС раньше Украины
Балканские страны имеют приоритет перед Украиной в процессе вступления в Евросоюз, заявил вице-премьер, глава МИД Антонио Таяни. РИА Новости, 01.02.2026
в мире
украина
сербия
балканы
александр вучич
антонио таяни
евросоюз
мид германии
украина
сербия
балканы
в мире, украина, сербия, балканы, александр вучич, антонио таяни, евросоюз, мид германии
В мире, Украина, Сербия, Балканы, Александр Вучич, Антонио Таяни, Евросоюз, МИД Германии
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза. Архивное фото
РИМ, 1 дек – РИА Новости. Балканские страны имеют приоритет перед Украиной в процессе вступления в Евросоюз, заявил вице-премьер, глава МИД Антонио Таяни.
"Мы поддерживаем вступление Украины в ЕС, но прежде идут Балканы. Мы взяли на себя обязательства перед ними, и они являются для нас приоритетом. 3 марта мы проведем встречу "Друзья Балкан" в Риме. 1 апреля мы приедем в Белград с главой МИД Германии Вадефулем, чтобы выразить знак внимания Сербии. Мы поможем Украине, которой необходимо пройти свой путь", - заявил он в интервью Corriere della Sera.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Лавров не ответил, почему ЕС не вводит санкции против США из-за Гренландии
Вчера, 14:32
В июне 2022 года Евросоюз предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в интеграционное объединение, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим: с целью поддержать эти государства в их противостоянии с Россией.
На полях ВЭФ в Давосе 21 января президент Сербии Александр Вучич отметил, что главная борьба внутри ЕС развернется в дальнейшем вокруг возможности вступления Украины в союз в 2027 году.
Пять стран Западных Балкан: Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути к вступлению в ЕС.
Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Украина запросила у ЕС беспрецедентную финансовую помощь
Вчера, 09:10
 
В миреУкраинаСербияБалканыАлександр ВучичАнтонио ТаяниЕвросоюзМИД Германии
 
 
