В Эрмитаже рассказали, для кого заводят знаменитые часы "Павлин"

П.-КАМЧАТСКИЙ, 1 фев - РИА Новости. Сотрудник Эрмитажа рассказал, для кого, помимо зарубежных высокопоставленных гостей, заводят знаменитые часы "Павлин".
В понедельник президент России Владимир Путин провел для короля Малайзии султана Ибрагима экскурсию по Эрмитажу, показав главные сокровища музея, в том числе знаменитые часы "Павлин".
В эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" журналист Павел Зарубин напомнил, что месяц назад часы заводились для гостей саммита СНГ, и поинтересовался у сотрудника Эрмитажа, не является ли это сверхнагрузкой для механизма часов.
"Они каждую неделю работают, это не много", - ответил сотрудник музея.
Он отметил, что их всегда могут завести внеурочно.
"Дети, (экскурсионные - ред.) группы", - ответил он на вопрос, для кого еще часы заводят внеурочно.
Часы "Павлин" были изготовлены из золоченой бронзы и серебра английским ювелиром и механиком Джеймсом Коксом в конце XVIII века. На сегодняшний день это единственный в мире крупный автомат XVIII века, дошедший до нашего времени без изменений и в действующем состоянии. Часы были заказаны фаворитом Екатерины II князем Григорием Потемкиным для Эрмитажа императрицы. Они были привезены в Россию в разобранном виде, собрал их и привёл в действие русский механик Иван Кулибин.
