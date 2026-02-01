Рейтинг@Mail.ru
В Эрмитаже рассказали, для кого заводят знаменитые часы "Павлин"
Культура
 
15:13 01.02.2026
В Эрмитаже рассказали, для кого заводят знаменитые часы "Павлин"
В Эрмитаже рассказали, для кого заводят знаменитые часы "Павлин" - РИА Новости, 01.02.2026
В Эрмитаже рассказали, для кого заводят знаменитые часы "Павлин"
Сотрудник Эрмитажа рассказал, для кого, помимо зарубежных высокопоставленных гостей, заводят знаменитые часы "Павлин". РИА Новости, 01.02.2026
В Эрмитаже рассказали, для кого заводят знаменитые часы "Павлин"

Сотрудник Эрмитажа рассказал, для кого внеурочно заводят часы "Павлин"

Часы "Павлин" в Эрмитаже
Часы "Павлин" в Эрмитаже. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 1 фев - РИА Новости. Сотрудник Эрмитажа рассказал, для кого, помимо зарубежных высокопоставленных гостей, заводят знаменитые часы "Павлин".
В понедельник президент России Владимир Путин провел для короля Малайзии султана Ибрагима экскурсию по Эрмитажу, показав главные сокровища музея, в том числе знаменитые часы "Павлин".
Президент РФ Владимир Путин и верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим во время посещения Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Путин показал султану Малайзии императорский трон в Эрмитаже
26 января, 15:51
В эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" журналист Павел Зарубин напомнил, что месяц назад часы заводились для гостей саммита СНГ, и поинтересовался у сотрудника Эрмитажа, не является ли это сверхнагрузкой для механизма часов.
"Они каждую неделю работают, это не много", - ответил сотрудник музея.
Он отметил, что их всегда могут завести внеурочно.
«
"Дети, (экскурсионные - ред.) группы", - ответил он на вопрос, для кого еще часы заводят внеурочно.
Часы "Павлин" были изготовлены из золоченой бронзы и серебра английским ювелиром и механиком Джеймсом Коксом в конце XVIII века. На сегодняшний день это единственный в мире крупный автомат XVIII века, дошедший до нашего времени без изменений и в действующем состоянии. Часы были заказаны фаворитом Екатерины II князем Григорием Потемкиным для Эрмитажа императрицы. Они были привезены в Россию в разобранном виде, собрал их и привёл в действие русский механик Иван Кулибин.
Неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
В Эрмитаже рассказали, какие залы посетили Путин и лидеры стран СНГ
22 декабря 2025, 21:29
 
