20:44 01.02.2026 (обновлено: 23:28 01.02.2026)
Зеленский набросился на Кличко из-за произошедшего в Киеве
Зеленский набросился на Кличко из-за произошедшего в Киеве
Владимир Зеленский раскритиковал работу властей Киева по устранению аварии в энергосистеме, об этом он написал в Telegram-канале. РИА Новости, 01.02.2026
Зеленский набросился на Кличко из-за произошедшего в Киеве

Зеленский осудил работу властей Киева по устранению аварии в энергосистеме

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский раскритиковал работу властей Киева по устранению аварии в энергосистеме, об этом он написал в Telegram-канале.
"До сих пор ведутся ремонтные работы. И это точно не может восприниматься как что-то нормальное в городе, когда уже далеко не первую неделю количество домов без тепла каждый день — независимо от ситуации — сотни домов", — обрушился с критикой он.
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Кличко обратился к жителям Киева с тревожным заявлением
31 января, 18:00
Глава киевского режима добавил, что ситуация с отоплением в столице показывает, что местные власти работают недостаточно.
Вчера в большинстве регионов Украины произошло экстренное отключение света из-за проблемы в энергосистеме. Блэкаут затронул в том числе Киев, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Житомирскую, Днепропетровскую и Одесскую области. Во всех районах столицы Украины пропала вода, также там и в Харькове встало метро.
Министр энергетики Денис Шмыгаль объяснил ситуацию технологическим нарушением и отключением линий между энергосистемами Румынии и Молдавии, а также западной и центральной частями Украины. Из эксплуатации вывели блоки атомных электростанций.

Энергетический кризис на Украине

Массовые многочасовые отключения электроэнергии начались в октябре прошлого года из-за неисправностей в коммунальных системах. Из-за этого в середине января в стране ввели режим ЧС.
Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил об остром дефиците мощности в энергетической системе, который никак не удается покрыть. Кличко называл ситуацию с электро- и водоснабжением критической. Он не раз призывал по возможности выезжать из Киева.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Зеленский сделал необычное заявление о выборах
Вчера, 13:09
 
В миреКиевУкраинаОдесская областьДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийУкрэнерго
 
 
