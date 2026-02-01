https://ria.ru/20260201/energetika-2071588328.html
Зеленский набросился на Кличко из-за произошедшего в Киеве
Владимир Зеленский раскритиковал работу властей Киева по устранению аварии в энергосистеме, об этом он написал в Telegram-канале. РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T20:44:00+03:00
2026-02-01T20:44:00+03:00
2026-02-01T23:28:00+03:00
в мире
киев
украина
одесская область
денис шмыгаль
владимир зеленский
укрэнерго
киев
украина
одесская область
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский раскритиковал работу властей Киева по устранению аварии в энергосистеме, об этом он написал в Telegram-канале.
"До сих пор ведутся ремонтные работы. И это точно не может восприниматься как что-то нормальное в городе, когда уже далеко не первую неделю количество домов без тепла каждый день — независимо от ситуации — сотни домов", — обрушился с критикой он.
Глава киевского режима добавил, что ситуация с отоплением в столице показывает, что местные власти работают недостаточно.
Вчера в большинстве регионов Украины
произошло экстренное отключение света из-за проблемы в энергосистеме. Блэкаут затронул в том числе Киев
, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Житомирскую, Днепропетровскую и Одесскую области
. Во всех районах столицы Украины пропала вода, также там и в Харькове
встало метро.
Министр энергетики Денис Шмыгаль
объяснил ситуацию технологическим нарушением и отключением линий между энергосистемами Румынии
и Молдавии
, а также западной и центральной частями Украины. Из эксплуатации вывели блоки атомных электростанций.
Энергетический кризис на Украине
Массовые многочасовые отключения электроэнергии начались в октябре прошлого года из-за неисправностей в коммунальных системах. Из-за этого в середине января в стране ввели режим ЧС.
Глава правления "Укрэнерго
" Виталий Зайченко заявил об остром дефиците мощности в энергетической системе, который никак не удается покрыть. Кличко
называл ситуацию с электро- и водоснабжением критической. Он не раз призывал по возможности выезжать из Киева.