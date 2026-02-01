Зеленский набросился на Кличко из-за произошедшего в Киеве

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости . Владимир Зеленский раскритиковал работу властей Киева по устранению аварии в энергосистеме, об этом он написал в Telegram-канале.

"До сих пор ведутся ремонтные работы. И это точно не может восприниматься как что-то нормальное в городе, когда уже далеко не первую неделю количество домов без тепла каждый день — независимо от ситуации — сотни домов", — обрушился с критикой он.