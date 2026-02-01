Рейтинг@Mail.ru
В трех селах Запорожской области восстановили электроснабжение - РИА Новости, 01.02.2026
23:42 01.02.2026
В трех селах Запорожской области восстановили электроснабжение
В трех селах Запорожской области восстановили электроснабжение
происшествия, запорожская область, евгений балицкий
Происшествия, Запорожская область, Евгений Балицкий
В трех селах Запорожской области восстановили электроснабжение

Балицкий: в Златополье, Скельки, Маячки восстановили электроснабжение

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкЗаснеженные опоры ЛЭП
Заснеженные опоры ЛЭП - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Заснеженные опоры ЛЭП. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Электроснабжение восстановлено в селах Златополь, Скельки, Маячка Запорожской области, в Михайловском муниципальном округе работы продолжаются, сообщил глава региона Евгений Балицкий.
"Электроснабжение восстановлено в сёлах Златополь, Скельки, Маячка, частично без электроснабжения все еще остается третий микрорайон города Днепрорудное", - написал Балицкий в Telegram-канале.
Кроме того, продолжаются восстановительные работы в Михайловском муниципальном округе, без электроснабжения остается село Бурчак.
Губернатор также отметил, что завершаются работы на сетях электроснабжения в Васильевском муниципальном округе.
ПроисшествияЗапорожская областьЕвгений Балицкий
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
