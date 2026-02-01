https://ria.ru/20260201/elektrosnabzhenie-2071597924.html
В трех селах Запорожской области восстановили электроснабжение
01.02.2026
В трех селах Запорожской области восстановили электроснабжение
Электроснабжение восстановлено в селах Златополь, Скельки, Маячка Запорожской области, в Михайловском муниципальном округе работы продолжаются, сообщил глава... РИА Новости, 01.02.2026
запорожская область
В трех селах Запорожской области восстановили электроснабжение
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Электроснабжение восстановлено в селах Златополь, Скельки, Маячка Запорожской области, в Михайловском муниципальном округе работы продолжаются, сообщил глава региона Евгений Балицкий.
"Электроснабжение восстановлено в сёлах Златополь, Скельки, Маячка, частично без электроснабжения все еще остается третий микрорайон города Днепрорудное", - написал Балицкий
в Telegram-канале
.
Кроме того, продолжаются восстановительные работы в Михайловском муниципальном округе, без электроснабжения остается село Бурчак.
Губернатор также отметил, что завершаются работы на сетях электроснабжения в Васильевском муниципальном округе.