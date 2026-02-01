На Эльбрусе закрыли все очереди канатной дороги из-за сильного ветра

НАЛЬЧИК, 1 фев - РИА Новости. Все пять очередей канатной дороги на Эльбрусе закрыли в воскресенье из-за сильного ветра, сообщила администрация курорта.

Ранее сообщалось, что с утра воскресенья из-за ветра свыше 15 метров в секунду были закрыты три очереди канатной дороги, расположенные на высоте более 3,5 тысячи метров, - Мир - Гарабаши, Мир-2 – Баштала и Баштала – Чиран. Остальные две очереди функционировали в обычном режиме.