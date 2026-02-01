Рейтинг@Mail.ru
На Эльбрусе закрыли все очереди канатной дороги из-за сильного ветра - РИА Новости, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:17 01.02.2026
https://ria.ru/20260201/elbrus-2071569122.html
На Эльбрусе закрыли все очереди канатной дороги из-за сильного ветра
На Эльбрусе закрыли все очереди канатной дороги из-за сильного ветра - РИА Новости, 01.02.2026
На Эльбрусе закрыли все очереди канатной дороги из-за сильного ветра
Все пять очередей канатной дороги на Эльбрусе закрыли в воскресенье из-за сильного ветра, сообщила администрация курорта. РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T17:17:00+03:00
2026-02-01T17:17:00+03:00
эльбрус
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913744236_0:328:3056:2048_1920x0_80_0_0_dd75656354746febb22a3961c77211d1.jpg
https://ria.ru/20260131/podmoskove-2071464026.html
эльбрус
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913744236_325:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_7a03bdd53186b4e5ddd857f328809a68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
эльбрус, происшествия
Эльбрус, Происшествия
На Эльбрусе закрыли все очереди канатной дороги из-за сильного ветра

На Эльбрусе закрыли все очереди канатной дороги из-за плохих погодных условий

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкКанатная дорога на горнолыжном курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии
Канатная дорога на горнолыжном курорте Эльбрус в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Канатная дорога на горнолыжном курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НАЛЬЧИК, 1 фев - РИА Новости. Все пять очередей канатной дороги на Эльбрусе закрыли в воскресенье из-за сильного ветра, сообщила администрация курорта.
Ранее сообщалось, что с утра воскресенья из-за ветра свыше 15 метров в секунду были закрыты три очереди канатной дороги, расположенные на высоте более 3,5 тысячи метров, - Мир - Гарабаши, Мир-2 – Баштала и Баштала – Чиран. Остальные две очереди функционировали в обычном режиме.
"Канатные дороги Кругозор – Мир и Азау – Кругозор закрыты по погодным условиям (ветер свыше 15 метров в секунду)", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что на курорте из-за лавинной опасности отменено вечернее катание.
Спасатели помогают людям, застрявшим на фуникулере в горнолыжном парке Дмитровского округа - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
В Подмосковье на канатной дороге застряли 50 человек
31 января, 19:06
 
ЭльбрусПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала