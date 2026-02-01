https://ria.ru/20260201/elbrus-2071569122.html
На Эльбрусе закрыли все очереди канатной дороги из-за сильного ветра
Все пять очередей канатной дороги на Эльбрусе закрыли в воскресенье из-за сильного ветра, сообщила администрация курорта. РИА Новости, 01.02.2026
НАЛЬЧИК, 1 фев - РИА Новости. Все пять очередей канатной дороги на Эльбрусе закрыли в воскресенье из-за сильного ветра, сообщила администрация курорта.
Ранее сообщалось, что с утра воскресенья из-за ветра свыше 15 метров в секунду были закрыты три очереди канатной дороги, расположенные на высоте более 3,5 тысячи метров, - Мир - Гарабаши, Мир-2 – Баштала и Баштала – Чиран. Остальные две очереди функционировали в обычном режиме.
"Канатные дороги Кругозор – Мир и Азау – Кругозор закрыты по погодным условиям (ветер свыше 15 метров в секунду)", - говорится в сообщении
Отмечается также, что на курорте из-за лавинной опасности отменено вечернее катание.