Отток капитала из США набирает популярность на рынке акций, пишут СМИ - РИА Новости, 01.02.2026
01:47 01.02.2026 (обновлено: 02:44 01.02.2026)
Отток капитала из США набирает популярность на рынке акций, пишут СМИ
Отток капитала из США набирает популярность на рынке акций, пишут СМИ - РИА Новости, 01.02.2026
Отток капитала из США набирает популярность на рынке акций, пишут СМИ
Тренд "Продавай Америку" (Sell America) по избавлению от американских активов набирает популярность на мировом рынке акций на фоне непредсказуемой политики... РИА Новости, 01.02.2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Здание Нью-Йоркской фондовой биржи
Здание Нью-Йоркской фондовой биржи
© РИА Новости / Игорь Михалев
Перейти в медиабанк
Здание Нью-Йоркской фондовой биржи. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 1 фев - РИА Новости. Тренд "Продавай Америку" (Sell America) по избавлению от американских активов набирает популярность на мировом рынке акций на фоне непредсказуемой политики администрации США, сообщает газета New York Times со ссылкой на инвесторов.
"Отток капитала из США обусловлен более фундаментальными причинами: опасениями по поводу безопасности американских рынков в условиях геополитических потрясений, угрозами в адрес центрального банка страны, растущим государственным долгом и беспокойством по поводу верховенства закона. Некоторые инвесторы также чувствуют себя дезориентированными из-за непоследовательной политики Белого дома", - говорится в сообщении.
При этом речь идет о хеджировании рисков, а не о полном отходе от американских активов. Издание отмечает, что одной из причин оттока стало падение стоимости доллара на 10 процентных пунктов за последний год по сравнению с евро, японской йеной и фунтом стерлингов.
Европейский индекс акций Stoxx 600 вырос почти на 30 процентных пунктов в долларовом выражении за последний год, что вдвое больше, чем рост индекса американских акций S&P 500. Однако в пересчете на соответствующие местные валюты динамика двух индексов была более схожей, заключает газета.
