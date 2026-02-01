Ефимов: в Люблине реорганизуют участок в рамках КРТ

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. В юго-восточной части Москвы в районе Люблино реорганизуют участок по программе комплексного развития территорий (КРТ) и возведут там жилой дом, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"В рамках проекта КРТ в районе Люблино на юго-востоке столицы планируется реорганизовать участок площадью 0,69 гектара. Там возведут жилой комплекс для реализации программы реновации общей площадью почти 20 тысяч квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Замглавы города уточнил, что в новом ЖК будут обустроены квартиры общей площадью 11,7 тысяч "квадратов", а заселиться в них смогут около 360 человек.

Территория, которую будут реорганизовывать, расположена на улице Верхние Поля, владение 11, корпус 1. В сообщении градкомплекса отмечается, что рядом есть станция "Братиславская", а также детские учреждения – школы, детский сад, музыкальная школа имени Глазунова. Кроме того, вблизи располагаются медцентр и стоматология, культурный центр имени Астахова, магазины, парк Героев Отечественной войны 1812 года.

В пресс-службе градкомплекса также добавили, что на первых этажах жилых домов, которые появятся на участке после редевелопмента, будут находиться магазины, ПВЗ и сервисы, так что работу смогут получить около 30 человек. На подземном этаже новостройки планируется построить парковку. На строительство проекта выделили пять лет.