Ефимов: в Люблине реорганизуют участок в рамках КРТ - РИА Новости, 01.02.2026
14:06 01.02.2026
Ефимов: в Люблине реорганизуют участок в рамках КРТ
Ефимов: в Люблине реорганизуют участок в рамках КРТ
В юго-восточной части Москвы в районе Люблино реорганизуют участок по программе комплексного развития территорий (КРТ) и возведут там жилой дом
Ефимов: в Люблине реорганизуют участок в рамках КРТ

Ефимов: на юго-востоке Москвы реорганизуют участок в рамках КРТ

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. В юго-восточной части Москвы в районе Люблино реорганизуют участок по программе комплексного развития территорий (КРТ) и возведут там жилой дом, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В рамках проекта КРТ в районе Люблино на юго-востоке столицы планируется реорганизовать участок площадью 0,69 гектара. Там возведут жилой комплекс для реализации программы реновации общей площадью почти 20 тысяч квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Замглавы города уточнил, что в новом ЖК будут обустроены квартиры общей площадью 11,7 тысяч "квадратов", а заселиться в них смогут около 360 человек.
Территория, которую будут реорганизовывать, расположена на улице Верхние Поля, владение 11, корпус 1. В сообщении градкомплекса отмечается, что рядом есть станция "Братиславская", а также детские учреждения – школы, детский сад, музыкальная школа имени Глазунова. Кроме того, вблизи располагаются медцентр и стоматология, культурный центр имени Астахова, магазины, парк Героев Отечественной войны 1812 года.
В пресс-службе градкомплекса также добавили, что на первых этажах жилых домов, которые появятся на участке после редевелопмента, будут находиться магазины, ПВЗ и сервисы, так что работу смогут получить около 30 человек. На подземном этаже новостройки планируется построить парковку. На строительство проекта выделили пять лет.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин согласовал еще два проекта КРТ – в Басманном и Савеловском районах.
