https://ria.ru/20260201/dtp-2071584356.html
В Саратовской области подросток погиб в ДТП с двумя машинами
В Саратовской области подросток погиб в ДТП с двумя машинами - РИА Новости, 01.02.2026
В Саратовской области подросток погиб в ДТП с двумя машинами
Подросток погиб, шесть человек пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Саратовской области, сообщил начальник управления региональной... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T19:54:00+03:00
2026-02-01T19:54:00+03:00
2026-02-01T19:54:00+03:00
происшествия
саратовская область
балаковский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/01/2071583933_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8747496a025dde214a7cdc9eb8ec209e.jpg
https://ria.ru/20260131/dtp-2071427019.html
саратовская область
балаковский район
В Саратовской области подросток погиб в ДТП с двумя машинами
В Саратовской области в ДТП погиб подросток, шесть человек пострадали