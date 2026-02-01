Рейтинг@Mail.ru
В Саратовской области подросток погиб в ДТП с двумя машинами - РИА Новости, 01.02.2026
19:54 01.02.2026
В Саратовской области подросток погиб в ДТП с двумя машинами
В Саратовской области подросток погиб в ДТП с двумя машинами
Подросток погиб, шесть человек пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Саратовской области, сообщил начальник управления региональной... РИА Новости, 01.02.2026
происшествия, саратовская область, балаковский район
Происшествия, Саратовская область, Балаковский район
В Саратовской области подросток погиб в ДТП с двумя машинами

В Саратовской области в ДТП погиб подросток, шесть человек пострадали

© Фото : Управление региональной безопасности правительства Саратовской областиПоследствия столкновения автомобилей Haval и ВАЗ-2114 в Саратовской области. 1 февраля 2026
Последствия столкновения автомобилей Haval и ВАЗ-2114 в Саратовской области. 1 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© Фото : Управление региональной безопасности правительства Саратовской области
Последствия столкновения автомобилей Haval и ВАЗ-2114 в Саратовской области. 1 февраля 2026
САРАТОВ, 1 фев - РИА Новости. Подросток погиб, шесть человек пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Саратовской области, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин.
"В 18.37 в службу 112 поступило сообщение о том, что в Балаковском районе вблизи села Быков Отрог произошло столкновение Haval и ВАЗ-2114. В результате ДТП один человек погиб и шестеро пострадали. Из Haval госпитализированы двое детей 2009 и 2012 годов рождения. Из ВАЗ-2114 погиб подросток 2009 года рождения и четыре человека госпитализированы", - рассказал Юрий в Telegram-канале.
Сотрудники службы спасения региона при помощи гидравлического инструмента деблокировали пострадавших, добавил он. На месте ЧП работают экстренные службы и сотрудники ДПС.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
В Ленинградской области завели дело после гибели семьи в ДТП
ПроисшествияСаратовская областьБалаковский район
 
 
