На Камчатке вахтовка с рабочими опрокинулась с моста в реку

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Вахтовка с рабочими золотодобывающей компании опрокинулась с моста в реку на Камчатке, пострадали 10 человек, они госпитализированы, сообщили РИА Новости в СУСК по региону.
"По предварительным данным, в утреннее время 1 февраля текущего года на 102-м километре трассы Мильково-Ага вахтовка, перевозившая 26 рабочих акционерного общества "Камчатское золото", совершила опрокидывание с моста в реку. По предварительным данным, в результате происшествия пострадало 10 человек. Пострадавшие доставлены в Мильковскую районную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Правоохранителями организована проверка обстоятельств травмирования рабочих по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ. Также в настоящее время органом следствия устанавливаются детали произошедшего.
"По итогам доследственной проверки и выяснения всех обстоятельств случившегося органом следствия будет принято решение в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства", - уточнили в СК.
Региональная прокуратура сообщила, что также проводит проверку, в ходе которой сотрудники оценят соблюдение подрядчиком и работодателем правил перевозки пассажиров и охраны труда.