Рейтинг@Mail.ru
Истечение срока ДСНВ может вернуть страх, заявил эксперт из США - РИА Новости, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:00 01.02.2026
https://ria.ru/20260201/dsnv-2071508973.html
Истечение срока ДСНВ может вернуть страх, заявил эксперт из США
Истечение срока ДСНВ может вернуть страх, заявил эксперт из США - РИА Новости, 01.02.2026
Истечение срока ДСНВ может вернуть страх, заявил эксперт из США
Истечение срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) без его продления или создания замещающих механизмов способно вернуть в... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T07:00:00+03:00
2026-02-01T07:00:00+03:00
в мире
сша
россия
нью-йорк (город)
владимир путин
дональд трамп
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596154860_0:42:3072:1770_1920x0_80_0_0_c9dd763b6f5c02fbac5da88a8976796c.jpg
https://ria.ru/20260131/dsnv-2071366032.html
https://ria.ru/20260129/peskov-2070965672.html
сша
россия
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596154860_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_206f821bda196ab2feb96d321771c019.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, нью-йорк (город), владимир путин, дональд трамп, оон
В мире, США, Россия, Нью-Йорк (город), Владимир Путин, Дональд Трамп, ООН
Истечение срока ДСНВ может вернуть страх, заявил эксперт из США

РИА Новости: Вайсс заявил, что истечение ДСНВ может вернуть обществу страх

© AP Photo / David PhillipРабочий устанавливает американские флаги в Вашингтоне
Рабочий устанавливает американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© AP Photo / David Phillip
Рабочий устанавливает американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 1 фев — РИА Новости. Истечение срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) без его продления или создания замещающих механизмов способно вернуть в общественное и экспертное пространство страх перед угрозой ядерного конфликта, поделился мнением с РИА Новости почётный профессор политологии Городского университета Нью-Йорка Томас Вайсс.
"Ядерная проблематика по праву возвращается в число ключевых общественных страхов. Само по себе истечение действия договора должно вызывать серьёзную тревогу — как у широкой общественности, так и у специалистов в сфере политики и безопасности", — отметил Вайсс.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Конгрессмены предупредили Трампа об опасности истечения ДСНВ с Россией
31 января, 01:50
Как утверждает эксперт, пока что не просматривается ни реальной альтернативы ДСНВ, ни эффективных временных или многосторонних механизмов контроля над стратегическими вооружениями. Вайсс подчеркнул, что международные институты, включая Организацию Объединённых Наций, исторически не играли значимой роли в регулировании ядерных арсеналов ведущих держав.
«
"ООН никогда не была крупным игроком в вопросах ядерного контроля для самих ядерных держав — её роль ограничивалась государствами, находящимися вне ядерного клуба. И нет оснований полагать, что эта ситуация изменится", — сказал профессор.
Эксперт также указал, что исчезновение договорных рамок будет способствовать снижению уровня прозрачности и предсказуемости в отношениях между крупнейшими ядерными державами, прежде всего между США и Россией.
"И (президент США - ред.) Дональд Трамп, и (президент РФ - ред.) Владимир Путин уже действуют в условиях высокой степени непредсказуемости. Отсутствие какого-либо механизма контроля лишь усугубит эту неопределённость", — резюмировал политолог.
Срок действия ДСНВ истекает 5 февраля. Ранее Путин объявил, что Россия готова после этой даты продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Делать новый договор на смену ДСНВ долго и сложно, заявил Песков
29 января, 13:11
 
В миреСШАРоссияНью-Йорк (город)Владимир ПутинДональд ТрампООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала