В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ
Мирный житель пострадал в результате атаки дрона в селе Червона Дибровка Шебекинского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 01.02.2026
