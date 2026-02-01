В Белгородской области мужчина погиб при атаке дрона ВСУ

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Мирный житель погиб после удара украинского беспилотника в селе Головчино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

ВС России в ответ наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.