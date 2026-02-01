Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона - РИА Новости, 01.02.2026
Специальная военная операция на Украине
 
19:32 01.02.2026
В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона
В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона
Мирный житель пострадал в результате атаки дрона в хуторе Церковный Белгородского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 01.02.2026
РИА Новости
белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона

В хуторе Церковный в Белгородской области человек пострадал при атаке дрона ВСУ

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате атаки дрона в хуторе Церковный Белгородского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"ВСУ продолжают удары по нашему региону. Пострадал мирный житель. В Белгородском округе в хуторе Церковный FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль на территории предприятия. Водитель самостоятельно обратился в Борисовскую ЦРБ, где у него предварительно диагностировали сотрясение головного мозга. Для обследования пострадавший направлен в городскую больницу №2 Белгорода. У транспортного средства повреждена кабина", - написал он в мессенджере Мax.
Кроме того, в селе Отрадное в результате атак FPV-дронов в одном частном доме пробита кровля, повреждены фасад и забор, в двух других домовладениях — остекление. Также посечены осколками кузовы двух легковых автомобилей. В посёлке Октябрьский дрон сдетонировал рядом с многоквартирным домом — повреждены окна.
Также Гладков сообщил, что в районе села Маломихайловка Шебекинского округа вследствие удара FPV-дрона повреждена машина. В хуторе Бондаренков от детонации БПЛА повреждены три автомобиля.
"В посёлке Красная Яруга от ударов дронов пробиты кровли коммерческого объекта и частного дома. На окраине села Илек-Пеньковка Краснояружского округа два FPV-дрона сдетонировали на территории сельхозпредприятия — повреждены оборудование и одна единица техники", - добавил Гладков.
Информация о последствиях уточняется.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
