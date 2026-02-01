В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона

"В посёлке Красная Яруга от ударов дронов пробиты кровли коммерческого объекта и частного дома. На окраине села Илек-Пеньковка Краснояружского округа два FPV-дрона сдетонировали на территории сельхозпредприятия — повреждены оборудование и одна единица техники", - добавил Гладков.