В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате атаки дрона в хуторе Церковный Белгородского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"ВСУ продолжают удары по нашему региону. Пострадал мирный житель. В Белгородском округе в хуторе Церковный FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль на территории предприятия. Водитель самостоятельно обратился в Борисовскую ЦРБ, где у него предварительно диагностировали сотрясение головного мозга. Для обследования пострадавший направлен в городскую больницу №2 Белгорода. У транспортного средства повреждена кабина", - написал он в мессенджере Мax.
Кроме того, в селе Отрадное в результате атак FPV-дронов в одном частном доме пробита кровля, повреждены фасад и забор, в двух других домовладениях — остекление. Также посечены осколками кузовы двух легковых автомобилей. В посёлке Октябрьский дрон сдетонировал рядом с многоквартирным домом — повреждены окна.
Также Гладков сообщил, что в районе села Маломихайловка Шебекинского округа вследствие удара FPV-дрона повреждена машина. В хуторе Бондаренков от детонации БПЛА повреждены три автомобиля.
"В посёлке Красная Яруга от ударов дронов пробиты кровли коммерческого объекта и частного дома. На окраине села Илек-Пеньковка Краснояружского округа два FPV-дрона сдетонировали на территории сельхозпредприятия — повреждены оборудование и одна единица техники", - добавил Гладков.
Информация о последствиях уточняется.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18