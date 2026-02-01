В Белгородской области четыре человека пострадали при атаке дрона

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Четыре мирных жителя пострадали после атаки дрона ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В селе Головчино Грайворонского округа вражеский дрон ударил по машине на территории коммерческого объекта. Пострадали четыре мирных жителя... Автомобиль уничтожен огнем", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Гладков уточнил, что двое мужчин находятся в тяжелом состоянии: у одного травматическая ампутация ноги и проникающее ранение шеи, у второго - проникающее ранение брюшной полости. Одна женщина получила баротравму и ожог правой руки, еще у одной пострадавшей, предварительно, диагностировали баротравму, добавил глава области.
Из-за обострения ситуации на украинско-российской границе и повышения активности украинских военных в приграничных районах с 9 августа 2024 года в регионе ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа того же года обстановку в области признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
