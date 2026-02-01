Рейтинг@Mail.ru
Долина не сдержала слез, завершая концерт в Домодедово - РИА Новости, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
23:47 01.02.2026
https://ria.ru/20260201/dolina-2071598061.html
Долина не сдержала слез, завершая концерт в Домодедово
Долина не сдержала слез, завершая концерт в Домодедово - РИА Новости, 01.02.2026
Долина не сдержала слез, завершая концерт в Домодедово
Народная артистка РФ Лариса Долина завершила свой концерт в Домодедово песнями "Момент истины" и "Стена" и не сдержала слез, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T23:47:00+03:00
2026-02-01T23:47:00+03:00
шоубиз
лариса долина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042232010_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a2e37607735b7933ab5ada1e54ff317d.jpg
https://ria.ru/20260201/dolina-2071590727.html
https://ria.ru/20260201/dolina-2071585012.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042232010_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dfdda16d586897a77b156f77ab2d9035.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
лариса долина
Шоубиз, Лариса Долина
Долина не сдержала слез, завершая концерт в Домодедово

Долина завершила концерт в Домодедово песней "Стена" и не сдержала слез

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Певица Лариса Долина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОМОДЕДОВО (Московская область), 1 фев - РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина завершила свой концерт в Домодедово песнями "Момент истины" и "Стена" и не сдержала слез, передает корреспондент РИА Новости.
Долина дала первый в этом году большой сольный концерт "Юбилей в кругу друзей" в Домодедово в воскресенье.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Долина заявила, что живет на съемной квартире
Вчера, 21:28
Предпоследней в рамках концерта стала песня "Момент истины". Долина представила зрителям невероятно проникновенное исполнение, будто бы все переживания последних месяцев были вложены в строчки этой композиции.
"Боже, дай мне силы", - пропела последнюю строчку Долина.
После этих слов Долина опустила микрофон, приложила левую руку к сердцу и посмотрела наверх, пытаясь сдержать слезы. Певица будто из последних сил подавляла эмоции.
Зрители окружили Долину теплотой и поддержкой. Публика кричала "Браво!", не жалела аплодисментов, сразу несколько поклонников бросились к сцене, чтобы подарить любимой певице белые и алые розы.
Заключительной песней стала композиция "Стена", которая стала знаковой в судьбе певицы. "Я справляюсь со стеной, пока вы все со мной…" - пропела Долина, обращаясь к залу.
Публика тут же подняла руки с фонариками - и зал озарился светом сотен огней.
На словах "Пока вы все со мной" Долина снова не сдержала слез. Весь зал встал и искупал артистку в аплодисментах, которые не смолкали на протяжении нескольких минут.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Весь зал стал одной большой "оранжереей" во время песни на концерте Долиной
Вчера, 20:00
 
ШоубизЛариса Долина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала