Долина не сдержала слез, завершая концерт в Домодедово
Долина не сдержала слез, завершая концерт в Домодедово - РИА Новости, 01.02.2026
Долина не сдержала слез, завершая концерт в Домодедово
Народная артистка РФ Лариса Долина завершила свой концерт в Домодедово песнями "Момент истины" и "Стена" и не сдержала слез, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.02.2026
ДОМОДЕДОВО (Московская область), 1 фев - РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина завершила свой концерт в Домодедово песнями "Момент истины" и "Стена" и не сдержала слез, передает корреспондент РИА Новости.
Долина дала первый в этом году большой сольный концерт "Юбилей в кругу друзей" в Домодедово в воскресенье.
Предпоследней в рамках концерта стала песня "Момент истины". Долина представила зрителям невероятно проникновенное исполнение, будто бы все переживания последних месяцев были вложены в строчки этой композиции.
"Боже, дай мне силы", - пропела последнюю строчку Долина.
После этих слов Долина
опустила микрофон, приложила левую руку к сердцу и посмотрела наверх, пытаясь сдержать слезы. Певица будто из последних сил подавляла эмоции.
Зрители окружили Долину теплотой и поддержкой. Публика кричала "Браво!", не жалела аплодисментов, сразу несколько поклонников бросились к сцене, чтобы подарить любимой певице белые и алые розы.
Заключительной песней стала композиция "Стена", которая стала знаковой в судьбе певицы. "Я справляюсь со стеной, пока вы все со мной…" - пропела Долина, обращаясь к залу.
Публика тут же подняла руки с фонариками - и зал озарился светом сотен огней.
На словах "Пока вы все со мной" Долина снова не сдержала слез. Весь зал встал и искупал артистку в аплодисментах, которые не смолкали на протяжении нескольких минут.