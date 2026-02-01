Долина не сдержала слез, завершая концерт в Домодедово

ДОМОДЕДОВО (Московская область), 1 фев - РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина завершила свой концерт в Домодедово песнями "Момент истины" и "Стена" и не сдержала слез, передает корреспондент РИА Новости.

Долина дала первый в этом году большой сольный концерт "Юбилей в кругу друзей" в Домодедово в воскресенье.

Предпоследней в рамках концерта стала песня "Момент истины". Долина представила зрителям невероятно проникновенное исполнение, будто бы все переживания последних месяцев были вложены в строчки этой композиции.

"Боже, дай мне силы", - пропела последнюю строчку Долина.

После этих слов Долина опустила микрофон, приложила левую руку к сердцу и посмотрела наверх, пытаясь сдержать слезы. Певица будто из последних сил подавляла эмоции.

Зрители окружили Долину теплотой и поддержкой. Публика кричала "Браво!", не жалела аплодисментов, сразу несколько поклонников бросились к сцене, чтобы подарить любимой певице белые и алые розы.

Заключительной песней стала композиция "Стена", которая стала знаковой в судьбе певицы. "Я справляюсь со стеной, пока вы все со мной…" - пропела Долина, обращаясь к залу.

Публика тут же подняла руки с фонариками - и зал озарился светом сотен огней.