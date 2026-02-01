https://ria.ru/20260201/dolina-2071595264.html
Долина спела хором со зрителями свой хит "Погода в доме" на концерте
ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 1 фев - РИА Новости.
ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 1 фев - РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина спела хором со зрителями свой главный хит "Погода в доме" на концерте в Домодедово, передает корреспондент РИА Новости.
Долина дала первый в этом году большой сольный концерт "Юбилей в кругу друзей" в Домодедово в воскресенье.
"Главней всего - что?" - пропела строчки припева Долина
.
Зрители живо откликнулись и подхватили знакомый мотив. "Погода в доме", - пропели поклонники Долиной в ответ.
Остальные строчки припева главной песни о погоде в доме Долина также спела хором с публикой.
После исполнения композиции зрители искупали певицу в овациях. Гости вечера кричали "Браво!" и бурно аплодировали Долиной, а также преподнесли артистке несколько букетов цветов.
Мосгорсуд
25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России
16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Ключи были переданы адвокату Лурье 19 января.