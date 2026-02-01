Рейтинг@Mail.ru
Долина спела хором со зрителями свой хит "Погода в доме" на концерте - РИА Новости, 01.02.2026
22:45 01.02.2026
Долина спела хором со зрителями свой хит "Погода в доме" на концерте
Долина спела хором со зрителями свой хит "Погода в доме" на концерте
ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 1 фев - РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина спела хором со зрителями свой главный хит "Погода в доме" на концерте в...
Долина спела хором со зрителями свой хит "Погода в доме" на концерте

Долина спела хором со зрителями хит "Погода в доме" на концерте в Домодедово

ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 1 фев - РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина спела хором со зрителями свой главный хит "Погода в доме" на концерте в Домодедово, передает корреспондент РИА Новости.
Долина дала первый в этом году большой сольный концерт "Юбилей в кругу друзей" в Домодедово в воскресенье.
Долина ответила на жалобы по поводу пруда в Подмосковье
Вчера, 21:43
"Главней всего - что?" - пропела строчки припева Долина.
Зрители живо откликнулись и подхватили знакомый мотив. "Погода в доме", - пропели поклонники Долиной в ответ.
Остальные строчки припева главной песни о погоде в доме Долина также спела хором с публикой.
После исполнения композиции зрители искупали певицу в овациях. Гости вечера кричали "Браво!" и бурно аплодировали Долиной, а также преподнесли артистке несколько букетов цветов.
Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Ключи были переданы адвокату Лурье 19 января.
Долина заявила, что живет на съемной квартире
Вчера, 21:28
 
