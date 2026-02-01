Долина спела хором со зрителями свой хит "Погода в доме" на концерте

ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 1 фев - РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина спела хором со зрителями свой главный хит "Погода в доме" на концерте в Домодедово, передает корреспондент РИА Новости.

Долина дала первый в этом году большой сольный концерт "Юбилей в кругу друзей" в Домодедово в воскресенье.

"Главней всего - что?" - пропела строчки припева Долина

Зрители живо откликнулись и подхватили знакомый мотив. "Погода в доме", - пропели поклонники Долиной в ответ.

Остальные строчки припева главной песни о погоде в доме Долина также спела хором с публикой.

После исполнения композиции зрители искупали певицу в овациях. Гости вечера кричали "Браво!" и бурно аплодировали Долиной, а также преподнесли артистке несколько букетов цветов.