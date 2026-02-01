Рейтинг@Mail.ru
Долина рассказала об отдыхе в Абу-Даби - РИА Новости, 01.02.2026
Шоубиз
 
22:17 01.02.2026
Долина рассказала об отдыхе в Абу-Даби
Долина рассказала об отдыхе в Абу-Даби - РИА Новости, 01.02.2026
Долина рассказала об отдыхе в Абу-Даби
Народная артистка РФ Лариса Долина рассказала, как провела отпуск в Абу-Даби с дочерью Ангелиной и внучкой Александрой, отметив, что ей удалось набраться сил. РИА Новости, 01.02.2026
абу-даби, россия, лариса долина
Долина рассказала об отдыхе в Абу-Даби

ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 1 фев - РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина рассказала, как провела отпуск в Абу-Даби с дочерью Ангелиной и внучкой Александрой, отметив, что ей удалось набраться сил.
Долина дала первый в этом году большой сольный концерт "Юбилей в кругу друзей" в Домодедово в воскресенье. Певица впервые за длительное время вышла к журналистам после мероприятия.
"Я в отпуск езжу, когда у Сашки (внучки - ред.) новогодние каникулы. Мы съездили в Абу-Даби, были в прекрасном месте около моря. Погода была чудесная: не жарко, не холодно - вот, как мы любим. Я чудесно отдохнула, набралась сил, у меня настроение улучшилось. Так что, в общем, этот отдых пошел мне на пользу", - сказала она журналистам.
По словам певицы, они с внучкой посетили тематический парк SeaWorld.
"Я очень люблю вот эти картинки, когда над тобой океан или море, а там акулы, дельфины. Я представляю, что я вместе с ними плаваю. Я очень люблю", - добавила она.
Кроме того, артистка посетила Лувр Абу-Даби.
"Многие экспонаты: картины, скульптуры - они арендовывают на какое-то время, на сезон. Эти оригиналы - это, конечно, фантастика. Я в шоке до сих пор пребываю: Рембрандт, греческие скульптуры - причем (они представлены - ред.) прямо так, как они их нашли когда-то… Это, конечно, потрясающе", - поделилась Долина.
Дочь и внучка певицы, как рассказала Долина, посетили парк аттракционов.
"Саша с Линой, я этого не люблю, они ездили на американские горки… Даже смотреть на эти горки не могу, а моя дочь, которой 43 года в этом году, она спокойно с Сашкой садится и по 5-6 раз вот на эти горки!" - сказала она.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в начале января певица отправилась в отпуск в ОАЭ вместе с дочерью и внучкой.
