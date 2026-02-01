Долина рассказала об отдыхе в Абу-Даби

ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 1 фев - РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина рассказала, как провела отпуск в Абу-Даби с дочерью Ангелиной и внучкой Александрой, отметив, что ей удалось набраться сил.

Долина дала первый в этом году большой сольный концерт "Юбилей в кругу друзей" в Домодедово в воскресенье. Певица впервые за длительное время вышла к журналистам после мероприятия.

"Я в отпуск езжу, когда у Сашки (внучки - ред.) новогодние каникулы. Мы съездили в Абу-Даби , были в прекрасном месте около моря. Погода была чудесная: не жарко, не холодно - вот, как мы любим. Я чудесно отдохнула, набралась сил, у меня настроение улучшилось. Так что, в общем, этот отдых пошел мне на пользу", - сказала она журналистам.

По словам певицы, они с внучкой посетили тематический парк SeaWorld.

"Я очень люблю вот эти картинки, когда над тобой океан или море, а там акулы, дельфины. Я представляю, что я вместе с ними плаваю. Я очень люблю", - добавила она.

Кроме того, артистка посетила Лувр Абу-Даби.

"Многие экспонаты: картины, скульптуры - они арендовывают на какое-то время, на сезон. Эти оригиналы - это, конечно, фантастика. Я в шоке до сих пор пребываю: Рембрандт , греческие скульптуры - причем (они представлены - ред.) прямо так, как они их нашли когда-то… Это, конечно, потрясающе", - поделилась Долина

Дочь и внучка певицы, как рассказала Долина, посетили парк аттракционов.

"Саша с Линой, я этого не люблю, они ездили на американские горки… Даже смотреть на эти горки не могу, а моя дочь, которой 43 года в этом году, она спокойно с Сашкой садится и по 5-6 раз вот на эти горки!" - сказала она.